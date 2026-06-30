Hoquei patins
Miguel Cañadillas s'acomiada de l'Igualada Rigat amb un emotiu vídeo
El jugador madrileny ha donat les gràcies al club i a la ciutat després de dues temporades d'arlequinat
Miguel Cañadillas s’ha acomiadat de l’Igualada Rigat HC després de dues temporades molt exitoses en què s’ha proclamat campió d’una Copa de la CERS i una OK Lliga i s’ha convertit en ídol de l’afició arlequinada. En un emotiu vídeo publicat a les xarxes socials del club, el jugador madrileny ha agraït els aficionats el seu suport incondicional. “Gràcies per la manera en què m’heu acollit i per fer-me sentir un igualadí més. Me’n vaig havent complert un somni que no esperava quan vaig venir”, ha expressat.
Miguel Cañadillas va arribar a l’Igualada HC la temporada 2024/25 procedent del Hockey Rivas, el club de la seva Madrid natal. En només dos anys, s’ha convertit en un ídol de l’afició arlequinada, que ha corejat repetidament el seu nom al pavelló de Les Comes i en les celebracions dels títols al balcó de l’Ajuntament d’Igualada i fins i tot li ha atorgat el sobrenom de “Don Miguel” i s’hi ha referit afectivament amb càntics de “Miguel català”.
En la seva primera temporada al club igualadí, Cañadillas va disputar 37 partits i va marcar 10 gols. Aquest curs, ha guanyat encara més protagonisme i ha estat una peça clau en la rotació de Marc Muntané. En xifres concretes, ha participat en 54 partits i ha marcat 18 gols. Va ser l’autor de l’1 a 2 en el cinquè i definitiu partit de la final de la lliga contra el Liceo.
En un vídeo molt emotiu publicat a les xarxes socials del club, Cañadillas ha donat les gràcies a l’Igualada HC i als seus aficionats pel seu suport incondicional. “Res del que hem aconseguit hauria estat possible sense vosaltres”, ha dit el madrileny. “Gràcies per acollir-me de la manera en què ho heu fet i per fer-me sentir un igualadí més”, ha afegit.
Cañadillas també ha assegurat que “marxo després de complir un somni. Un somni que, de moment, encara no em crec. Haver guanyat una CERS i una Lliga és una cosa que no m’imaginava quan vaig venir aquí”. Finalment, ha expressat que “sobretot, em quedo amb l’estima que m’heu transmès aquest temps i amb cadascuna de les persones amb què l’he compartit. Han sigut dos anys increïbles que es quedaran marcats al meu cor. Gràcies, Igualada, us estaré eternament agraït”.
Per la seva banda, el club li ha agraït la humilitat, compromís i defensa de l’escut en cada entrenament i partit. “Avui marxes deixant una empremta que va molt més enllà de la pista”, ha dit en el comunicat. “Et desitgem tota la sort del món. I recorda que, passi on passi el camí, Les Comes sempre serà casa teva”, ha conclòs.
El club també ha fet oficial la baixa de Guillem Llorens, que deixa l’Igualada HC després de nou anys i s’afegeix a les ja conegudes de Joel Roma, Arnau Martínez i Marc González.
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