Entrevista | Eric Garcia Jugador de Martorell de la selecció espanyola de futbol
"Som els millors del Mundial"
El defensa del Barça, encara inèdit en aquest campionat, com ho va quedar en el de Qatar, confia que l'equip estatal millorarà el joc ara que arrenquen les eliminatòries
Jordi Gil
El martorellenc Eric Garcia té moltes ganes d’estrenar-se, per fi, en una Copa del Món. Els seus mèrits són evidents, però fins ara no ha entrat en els plans de De la Fuente. Eric Garcia ha explicat en una entrevista a Sport, del mateix grup editorial que Regió7, quines són les seves sensacions.
Ja ha començat el Mundial, portem tres partits. Com el veu una mica des de fora?
Hem aconseguit l’objectiu d’acabar primers de grup. Ha quedat demostrat que tots els rivals són difícils quan arriba l’hora de la veritat. Tenim marge de millora, i això és important.
Està costant més del compte?
Un Mundial és així. Ja es va veure a Qatar, i el que es va guanyar el 2010 també va costar molt. Hi ha rivals molt durs. El més important és el que deia: tenim marge de millora.
En què consisteix aquesta millora?
Tant ofensivament com defensivament. És cert que no hem encaixat cap gol, però al davant tenim futbolistes amb molta qualitat i encara millorarem. Tenim jugadors com Lamine, que ens poden ajudar a guanyar qualsevol partit.
Al mig del camp s’estan generant més dubtes...
Tots els rivals són bons. Uruguai et planteja molts duels individuals i això dificulta el joc. Els futbolistes que tenim al mig són dels millors. Rodri és Pilota d’Or, Pedri per a mi és un dels millors, si no el millor, Dani també, i evidentment Gavi, Zubimendi, Merino... Tots faran millor l’equip.
Deu tenir unes ganes enormes de jugar.
Estic preparat perquè, quan el míster consideri que he de tenir una oportunitat, la pugui aprofitar. I, si no és així, ajudaré l’equip tant com pugui, perquè tots som aquí per una cosa: guanyar el títol.
Costa preparar-se quan no té minuts?
Venint d’una temporada al Barça amb molts minuts, no és fàcil. Però l’objectiu és guanyar el Mundial. Tant si és ajudant als entrenaments, des de la banqueta o allà on faci falta.
Es veu preparat per jugar?
Tots ens hi veiem. És cert que en defensa no hem encaixat gols i que la feina s’està fent bé, però estic preparat per sortir quan el míster ho decideixi.
S'entén molt bé amb Lamine al lateral dret. Li agradaria jugar en aquesta posició?
És una posició on he jugat molt amb el Barça. M’entenc molt bé amb Lamine, però també hi ha Marcos i Pedro. En qualsevol cas, estic disposat a ajudar on faci falta.
I al mig del camp?
El míster em va dir que tinc la sort de poder ajudar en diferents posicions. Amb tants partits cada tres o quatre dies, sense gaire descans i amb possibles pròrrogues, és important que tots estiguem preparats.
On prefereix jugar?
Sempre he jugat de central, tot i que de lateral em sento molt còmode. Amb el Barça hi he jugat força, i també puc actuar de pivot.
Se’l veu molt centrat, sigui quina sigui la seva posició.
Intento ajudar al màxim, tant dins com fora del camp. Crec que hem d’estar units pel que estem lluitant. La recompensa seria increïble.
Té l’espina clavada del Mundial de Qatar, on no va jugar ni un minut?
Era molt jove. Vam quedar eliminats abans del que tots volíem. Som 26 jugadors de moltíssim nivell, i el míster ja té prou feina per escollir l’onze amb la qualitat que hi ha.
Com està de confiança?
Estic preparat perquè, si el míster decideix que jugui, pugui donar el màxim.
Què li sembla Àustria?
Serà un rival difícil, un partit trampa. Tenen un entrenador a qui li agrada pressionar molt després de perdre la pilota, una mica com Uruguai. Per qualitat i equip som superiors, però al futbol això sempre s’ha de demostrar sobre la gespa.
És un tipus de rival que els afavoreix?
Són equips que no es tanquen tant al darrere. Això et permet desenvolupar més el teu joc i ens beneficia.
Vostè que mira molt futbol, què li ha agradat més del Mundial?
Els encreuaments que venen ara. Ara comença el millor i el més important.
Veu Espanya campiona?
És clar que sí.
No en té cap dubte?
Estem convençuts de la feina que estem fent i de la que venim fent des de fa temps. Per talent i per equip, som dels millors. Però això és una cursa molt llarga. Només portem tres partits i ara arriba el més important.
És un missatge contundent.
Hem d’acceptar la realitat: tenim un equip molt bo. Quan surts al camp, ho has de demostrar. Tothom et vol guanyar, però això encara ens ha de motivar més.
Com està veient aquest nou Barça des de la distància?
Venim de guanyar la Lliga. Amb el míster estem molt bé. Ara toca tornar a lluitar per tots els títols, perquè per això som al Barça.
El Madrid els fa respecte amb fitxatges com el de Bernardo Silva, amb qui vas coincidir al Manchester City?
També hi ha en Cucu... Són jugadors molt bons. El Madrid és un gran club i sempre vol tenir els millors futbolistes.
Déu n’hi do amb Cucurella!
Són decisions que cadascú ha de prendre. Li desitgem el millor... entre cometes. Ara estem aquí junts i el que toca és guanyar plegats.
És massa culer per fer una cosa així?
Soc molt del Barça, massa.
Amb un Barça que marca una manera de jugar, això també es nota a la selecció quan connecten futbolistes com Pedri o Dani Olmo.
Som vuit jugadors del Barça, i això parla molt bé de la feina que s’hi està fent. També hi ha futbolistes formats al planter blaugrana, com Cucurella o Víctor. Es veu el treball que s’està fent.
Què cal fer per millorar l’encert de cara a porteria?
És el que menys ens hauria de preocupar. Amb el nivell dels jugadors que tenim, les ocasions les generem, i el míster ens ho ensenya. Tothom, quan xuta, vol marcar. De vegades només falta una mica de sort. Les ocasions hi són.
Es veu el míster molt tranquil.
Sí. Ens està ensenyant totes les coses que estem fent bé, que són moltes encara que no ho sembli, i també les que podem millorar. I les millorarem.
L’exigència personal també és molt alta...
Estic preparat per donar el màxim i, quan arribi l’oportunitat, no fallar.
Això també implica més pressió.
La pressió és relativa. Fem el que més ens agrada, que és jugar a futbol. Estem lluitant per un somni, i no crec que això sigui una pressió.
Què li sembla el que està fent Leo Messi?
És el millor jugador que he vist mai i el que està fent és increïble.
Li agrada Julián Álvarez?
Sí, molt.
Què en destacaria?
És un davanter molt complet. Sempre ens ho ha posat molt difícil. És un crac mundial.
I, per acabar, Anthony Gordon?
A Anglaterra hi ha molta competència a la davantera i pot costar-li entrar a l’equip, però estem molt contents que sigui amb nosaltres. Ens ajudarà moltíssim.
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