Futbol
El CE Manresa s’estrenarà al grup 2 de Segona RFEF al camp del CD Arnedo riojà
El primer partit dels de Sergi Trullàs al Congost serà davant del Peña Sport FC navarrès, una de les novetats de la categoria
Redacció
El CE Manresa ja té definits els encreuaments de la temporada 2026/27 en el retorn del club bagenc al grup 2 de Segona Federació. El conjunt de Sergi Trullàs farà el seu debut al camp del CD Arnedo riojà i s’estrenarà al Congost davant del Peña Sport FC navarrès, tots dos equips recentment ascendits a la categoria.
La Segona Federació començarà el cap de setmana del sis de setembre i els bagencs iniciaran el seu retorn a la categoria fora de casa amb l’Arnedo riojà, un dels equips que puja de Tercera RFEF. El cap de setmana següent, rebrà al Congost el Peña Sport FC navarrès, que va ascendir després d’imposar-se a les eliminatòries d’ascens.
El primer partit contra un equip català serà en la cinquena jornada, quan els blanc-i-vermells visitaran l’estadi del Reus FC Reddis (4 d’octubre). La sisena jornada rebran el filial de l’Osasuna i en la desena l’encarregat de visitar el Congost serà el Barça Atlètic. El CE Manresa tancarà la competició fora de casa, al camp del SD Tarazona.
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