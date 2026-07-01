Bàsquet
La Grada d’Animació del Bàsquet Manresa fa públic un segon Manifest de la incredulitat sobre el nou pavelló
El grup d’aficionats critica la falta d’actuació de l’Ajuntament en la construcció de l’equipament
Redacció
La Grada d’Animació del Bàsquet Manresa ha fet públic un segon Manifest de la incredulitat sobre la construcció del nou pavelló. Després d’una primera proclama publicada ara fa dos mesos i mig que recollia el cansament i la perplexitat davant el canvi sobtat de discurs sobre la necessitat d’un nou complex esportiu a la ciutat, la segona versió del grup d’aficionats critica la falta d’actuació de l’Ajuntament.
“Han passat mesos des que es va anunciar un nou pavelló com una necessitat compartida. Mesos en què les paraules semblaven haver deixat pas, finalment, als fets, però els fets no arriben”, recull el comunicat. “No hi ha informació clara. No hi ha calendari. No hi ha passos visibles. No hi ha res que permeti pensar que el projecte avança amb la determinació que mereix”, afegeix, abans d’assegurar que “hem preguntat. Hem parlat amb persones de tots els àmbits implicats. I la resposta és sempre la mateixa: ningú sap res”.
No és la primera vegada que la Grada d’Animació mostra la seva disconformitat amb el pavelló actual i reclama la necessitat de la construcció d’un nou espai. De fet, diverses vegades aquesta temporada s’han pogut veure al Congost pancartes en relació amb aquest nou pavelló. Una d’elles, mostrada en la visita del Bilbao Basket, portava per missatge: “Volem un pavelló més gran, més modern i més segur”. El missatge es va repetir en el partit que van enfrontar diumenge passat Catalunya i Gran Bretanya i que va estar marcat per la calor intensa que es va viure al pavelló.
El manifest també ha acusat el govern d’esperar el moment més oportú per treure profit de la construcció del nou pavelló. “Quan ningú sap res durant massa temps, és inevitable preguntar-se què està passant. Costa no pensar que algú estigui deixant córrer el rellotge. Costa no creure que s’estigui esperant que el debat arribi en el moment políticament més convenient, en comptes del moment més convenient per la ciutat”. Encara més, assegura que “no sabem si és càlcul o incompetència. Però sabem què tenen en comú totes dues opcions: fan perdre temps a Manresa i al nostre territori. I ja n’hem perdut massa”.
“La incredulitat que fa un temps expressàvem avui és encara més gran. Perquè el silenci també és una resposta. I cada dia que passa sense explicacions reforça la sensació que, una vegada més, algú està decidint en funció dels seus interessos i no dels interessos de la ciutadania”, afegeix el manifest, molt crític amb la manera en què s’està gestionant l’actuació. “Perquè el futur d’un equipament públic no pot dependre del calendari electoral ni convertir-se en una promesa de campanya. No és ni serà patrimoni de cap govern. Ni de cap partit. Ni de cap candidat. És i serà patrimoni de tots”, explica.
El comunicat del Grup d’Animació conclou amb la reclamació de l’inici de les actuacions: “Encara hi són a temps. No d’explicar-nos més coses. Si no de començar a fer-les. Per la nostra gent. Pels nostres clubs. Per la nostra ciutat”.
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