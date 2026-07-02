BikeTrial
Castellví de Rosanes acollirà la primera prova del Campionat del Món de BikeTrial
La competició internacional d'aquesta disciplina torna a la localitat més de dues dècades després
Regió7
Castellví de Rosanes acollirà, aquest cap de setmana, la primera prova del Campionat del Món de BikeTrial. A l'espera de rebre les dades de les últimes federacions pendents, la Unió Catalana de BikeTrial (BUC), ja té confirmats uns vuitanta esportistes d'arreu d'Europa i dels Estats Units. La cerimònia inaugural es farà divendres 3 de juliol a les 18h a la pista poliesportiva municipal.
La competició internacional d'aquesta disciplina tornarà a Castellví de Rosanes més de dues dècades després de fer-ho per última vegada i serà organitzada per la BUC, amb el suport del Trial Club Castellví i de l'Ajuntament.
La prova tindrà diferents categories segons el grup d'edat i la modalitat, que es repartiran durant el matí i tarda de dissabte i el matí de diumenge. Obrirà la primera jornada el grup B i, a continuació, ho farà el grup H i la classe F. Finalment, diumenge al matí serà el torn del grup A. L'entrega de premis es farà el mateix diumenge 5 de juliol a les 17h. El circuit, dissenyat per Dani Comas Riera, deu cops campió del món de la disciplina, inclou un total de nou seccions situades a la zona boscosa propera a la localitat, que s'han condicionat per poder acollir la competició.
L'alcalde i regidor d'esports de la localitat, Sergi Busquets, va assegurar que "estem molt orgullosos de ser els escollits per organitzar aquest esdeveniment" i que "dono les gràcies a tota la gent voluntària que participarà en un cap de setmana esportiu, que segur que serà d'èxit". Per la seva banda, el Delegat de la BUC, Toni Tamame, va explicar que "aquest retorn ens commou especialment perquè suposa la tornada a l'escenari en què vam celebrar el campionat de l'any 2002, recuperant la màgia d'una prova que va deixar empremta en la nostra memòria esportiva". A més, va afegir que Castellví és "l'espai ideal pel BikeTrial. La ubicació i el terreny tècnic de la localitat representa perfectament l'essència de la nostra disciplina".
- Google Maps i Waze obliguen als Mossos a canviar els controls a la carretera: 'Quan portes deu minuts tothom s'avisa
- La Catalunya Central es lleva sentint l'olor de fum d'un incendi de l'Aragó
- L'entorn d'amistats i coneguts de la infermera detinguda per la mort d'Albert Santamaria reacciona amb cautela i sorpresa
- Adeu als mosquits i a les picades: 4 remeis casolans que et salvaran aquest estiu
- Les dietes hiperproteiques: necessitat real o moda alimentària?
- Els Bombers treballen en l'extinció d'un foc a una zona de dificil accés a Gisclareny
- Els germans Parareda de La Masia de Sallent: 'Ens complementem molt bé perquè cadascun aporta una cosa diferent i confiem els uns en els altres
- Feia tres dies que la conductora de l’autocar accidentat a Lleida amb 44 ferits treballava a l’empresa i anava amb un instructor