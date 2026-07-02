Futbol
El CE Manresa reforça la línia defensiva amb el fitxatge d'Oussama Boukir
Arriba procedent del filial del Burgos i signa per una temporada
Va ser internacional sub-20 amb la selecció del Marroc
El CE Manresa ha anunciat el fitxatge d'Oussama Boukir, un central esquerrà de 21 anys que també pot jugar de lateral. Boukir, que va ser internacional amb la selecció del Marroc sub-20, arriba procedent del filial del Burgos i signa per una temporada.
Boukir va deixar Catalunya en l'etapa de futbol formatiu per unir-se a les categories inferiors del Granada CF. Un cop finalitzada la seva estada a la base, va sortir cedit a les files del CD Atlético Paso de Segona Federació. La temporada passada va fitxar pel Burgos Promesas CF, també equip de Segona RFEF. Allà va participar en 29 partits, 16 de titular, i va jugar 1.550 minuts. Així, va superar els 1.022 minuts que havia jugat l'any anterior a la mateixa categoria.
El Burgos va definir Boukir com un jugador que "destaca per la seva contundència en els duels, per la seva capacitat per adaptar-se a diferents perfils defensius i la seva projecció física".
Es tracta del tercer fitxatge del CE Manresa. S'afegeix als ja coneguts de Santi Guzmán, migcampista procedent de la UE Cornellà, i Ivan Tébar, lateral esquerre del CE Sabadell. El club blanc-i-vermell també ha fet oficials les continuïtats d'Aleix Díaz, Badr, Ángel Vera, Roger Munells, Carlos Portero, Matheus, Momoh, Quim Borràs i Èric Montes.
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