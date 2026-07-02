Futbol
El jugador de Balsareny Quim Junyent fitxa per l'Almeria, de la Lliga Hypermotion
El centrecampista bagenc, procedent del juvenil del Barça, està disputant aquests dies l'europeu sub-19 a Gal·les, amb golàs anotat en el debut contra els amfitrions
La UD Almeria, equip que fa unes setmanes es va quedar a les portes de pujar a la Lliga EA Sports, ha anunciat aquest dijous el fitxatge del centrecampista Quim Junyent, natural de Balsareny i procedent del juvenil del FC Barcelona. El jugador bagenc es troba ara mateix a Gal·les, on disputa el Campionat d'Europa sub-19 amb la selecció espanyola i amb el qual va anotar un gol en el partit del debut.
Segons l'Almeria, Junyent és "un futbolista de molt futur" i "es caracteritza per la seva gran qualitat i visió de joc. Des dels nou anys ha militat al planter blaugrana i ha estat campió de la Youth League" amb els blaugrana en l'edició del 2025. El seu contracte amb l'Almeria és de llarga durada i firma fins al juny del 2032, d'aquí a sis anys. La contractació de Junyent pels andalusos se sabia des de mesos enrere i, per aquest motiu, no va tenir continuïtat al Barça B. Això sí, va actuar amb el juvenil fins a l'últim partit, la final de la Copa de Campions perduda contra el Reial Madrid. Amb aquest equip es va proclamar campió de Copa.
Junyent, que va debutar amb el primer equip del Barça en la pretemporada del 2024 a les ordres de Hansi Flick, va anotar el cinquè dels set gols que Espanya va marcar a Gal·les en el debut en l'europeu en una esplèndida vaselina. En el segon duel, la victòria contra Dinamarca per 0-3, va ser suplent i s'espera que jugui dissabte, en el tercer partit, contra Alemanya.
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