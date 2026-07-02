Rugbi
El manresà Oriol Marsinyac anota dos assajos més en la derrota ajustada contra França al Mundial sub-20
El bagenc obre i tanca el marcador per a l'equip estatal, que marxa al descans vencent i que suma el bonus ofensiu
El manresà Oriol Marsinyac continua tancant amb anotacions les seves actuacions al Campionat del Món sub-20 de rugbi que s'està disputant a Geòrgia. El central de l'Stade Toulousain ha obert i ha tancat el marcador de l'equip estatal en la derrota dolça contra una potència com França, davant de la qual ha caigut per 57-32. Marsinyac ja va anotar dos assajos en el partit de debut del campionat, en què Espanya va perdre contra Austràlia per 90-22.
Aquest cop, el bagenc ha estat titular de la formació de Ricardo Martirena, no com en el primer partit, en què va sortir de la banqueta. I després que França s'avancés amb una marca d'Avogadro, Marsinyac ha trencat la defensa gal·la pel centre i ha empatat a cinc.
Espanya ha fet una gran primera meitat, en què ha dut la iniciativa amb un cop de càstig de Hafoka, un assaig amb transformació d'Ibeoba per al 5-15 i un altre assaig de Miguel Narvarte, que posava un 10-20 sorprenent.
França ha pogut retallar la distància abans del descans amb un assaig de Frisach amb transformació posterior i ha deixat el 17-20 al descans.
A la represa, els francesos han aconseguit capgirar el marcador i s'han escapat. Un parcial de 21-0 ha establert un 38-20 ja molt difícil de capgirar per a Espanya, la voluntat de la qual era ara anotar el màxim nombre d'assajos possibles per aconseguir el bonus ofensiu.
El quart ha estat per a Unax Salvador, per al 38-25 que encara donava esperances. França ha tornat a prémer l'accelerador amb el 57-25 i, quan semblava que el cinquè assaig no arribaria, Oriol Marsinyach ha tornat a entrar pel mig i ha situat un 57-32 que li fa sumar dos punts, més que els zero de Fiji, contra la qual s'enfrontarà dimarts vinent.
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