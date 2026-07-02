Futbol/Mundial 2026
Marc Pubill és el tercer jugador del Bages que debuta en un Mundial de futbol
El manresà de l'Atlètic de Madrid disputa quatre minuts de descompte en la victòria d'Espanya sobre Àustria (3-0) en els setzens de final
El defensa manresà Marc Pubill és el tercer jugador del Bages que debuta en una Copa del Món de futbol. El jugador de l'Atlètic de Madrid ha actuat durant quatre minuts de descompte en la victòria obtinguda per Espanya sobre Àustria en els setzens de final del campionat (3-0) en un duel jugat a Los Angeles.
Pubill, nascut a Terrassa en el si d'una família manresana i integrant dels planters del Centre d'Esports i del Gimnàstic de Manresa, entre d'altres, ha rellevat Aymeric Laporte en el minut 92, quan el duel ja estava decidit. D'aquesta manera, agafa el relleu dels dos únics bagencs que fins ara havien disputat un Mundial.
El 1950 va ser Estanislau Basora, de Valls de Torroella, a Brasil, un torneig en què va disputar sis partits i va anotar quatre gols, un als Estats Units, un a Xile i dos contra Uruguai. El 1994, Pep Guardiola, de Santpedor, va disputar l'altre Mundial que s'ha jugat als Estats Units amb dues aparicions, en els partits de la primera fase contra Alemanya i Bolívia. En aquest darrer, va marcar de penal.
Marc Pubill, de 23 anys, que ja té a les seves vitrines un or olímpic, va arribar l'estiu passat a l'Atlètic procedent de l'Almeria. També va estar als planters de l'Espanyol i del Llevant, conjunt amb el qual va debutar a Primera Divisió.
Victòria clara d'Espanya
Pel que fa al partit, Espanya no ha patit gaire per dominar de dalt a baix una Àustria molt inofensiva. Els espanyols s'haurien pogut avançar en un gol anul·lat a Cucurella, per interpretar l'àrbitre, el suec Nyberg, que Cubarsí havia fet falta al porter Schlager.
Ha estat en el minut 36 quan arribat el primer gol, després d'una llarga circulació que ha acabat amb una centrada enrere del nou jugador del Reial Madrid perquè Oyarzabal anotés.
En la segona meitat, Espanya ha seguit dominant i ha tingut moltes ocasions, però no ha sentenciat fins al minut 66, quan una altra combinació llarga ha acabat amb una centrada de Baena i un cop de cap del lateral del Tottenham Pedro Porro tallant l'àrea per la meitat.
Tot i que Àustria ha intentat moltes centrades, encara ha rebut un darrer gol en l'últim minut, quan Cucurella ha tornat a assistir per a Oyarzabal per tal que el jugador de la Reial Societat anotés el seu quart gol en el torneig. Espanya jugarà dilluns, a les nou de la nit, a Dallas, el seu partit de vuitens de final.
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