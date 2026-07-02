La petició desesperada de Tadej Pogačar abans de començar el Tour de França 2026: «Ajuda! La meva cosina petita ha desaparegut»
Els investigadors assenyalen que una secta podria estar darrere de la desaparició de la menor
Goundo Sakho
El Tour de França arrencarà aquest dissabte, 4 de juliol, a Barcelona, amb Tadej Pogačar com un dels grans favorits per guanyar la cursa i igualar el rècord de llegendes com Eddy Merckx o Miguel Indurain.
Mentre el ciclista, estrella de l'UAE Team Emirates XRG, es prepara per tornar a conquerir el món, la seva família fa anys que viu una situació complicada que encara no s'ha resolt: la desaparició de la seva cosina, Julija Pogačar, juntament amb la seva mare, Melisa Smrekar, l'any 2021.
Sostracció d'una menor
Segons explica Peter Pogačar, oncle de Tadej i pare de la nena, el 3 de novembre del 2021 la seva exdona, Melisa, va abandonar Eslovènia —país d'origen de la família— amb la seva filla de deu anys. Només es va endur els passaports i una bossa amb roba i, des d'aleshores, ell no les ha tornat a veure mai més.
Poc després, la justícia va retirar la custòdia de la menor a la mare, considerant-la responsable de la sostracció de la nena, i va emetre una ordre internacional de cerca, que actualment segueixen la Unitat d'Atenció a la Família i la Dona (UFAM) i els especialistes en sectes destructives de la policia.
El juliol del 2022, encara sense cap pista sobre el parador de Julija, Tadej va publicar a Instagram una fotografia de la menor per alertar els seus seguidors. «Ajuda! La meva cosina petita ha desaparegut», va escriure, acompanyant la història amb un enllaç al web de recerca que havia creat el seu oncle Peter.
Una desaparició relacionada amb una secta?
La principal línia d'investigació apunta cap a l'Acadèmia Lana Praner, una gurú a qui Peter acusa d'haver utilitzat durant anys mètodes de captació manipuladors i intrusius sobre la seva exdona.
Segons aquesta informació, el 2013 Melisa va començar a assistir a conferències d'aquesta organització sectària, basades en teories de la conspiració sobre les vacunes, la covid-19, el 5G i la fi del món.
Amb el pas del temps, el comportament de Melisa va començar a canviar i va comunicar a Peter que volia criar la seva filla «a les muntanyes», lluny de la ciutat i de «les freqüències electromagnètiques, la covid i totes aquestes coses».
Pel que sembla, però, Melisa no va ser l'única. Diversos integrants del grup van assegurar que molts altres seguidors de Praner també la van seguir fins a Espanya quan la gurú va decidir establir-s'hi, fet que també va portar la investigació fins a les autoritats policials espanyoles.
Espanya, l'escenari principal
Al llarg dels anys, l'oncle de Tadej ha aconseguit reconstruir pel seu compte els moviments de diverses persones relacionades amb aquest entorn. És el cas d'un matrimoni, també seguidor de Praner, que va viatjar a Espanya poc abans de la desaparició de la seva filla. Abans que se'n perdés definitivament el rastre, el seu recorregut va passar per Saragossa i pel municipi asturià de Grandas de Salime.
El 2025, algunes pistes també el van portar fins a Gran Canària, on va presentar una denúncia amb el suport de l'Associació de Suport als Afectats i Informació sobre Sectes (AFISE) i va distribuir diversos cartells amb una recreació de l'aspecte actual de Julija.
Les cartes de Melisa
La policia també investiga els mata-segells de diverses cartes enviades per la mare de la menor des de diferents punts d'Espanya, com ara Negreira (la Corunya), Sant Cugat del Vallès o Alacant.
Entre les dotze cartes hi ha un escrit de sis pàgines que alguns mitjans locals van difondre el novembre del 2025. En aquest document, a més d'acusar el seu exmarit d'haver exercit violència psicològica contra ella, la dona també dedica unes paraules al ciclista: «Tadej enganya el públic eslovè i l'estranger, i també ajuda a difondre les mentides del Peter.»
També qüestiona el suport del corredor en la recerca de Julija: «Peter mai no em va parlar de Tadej, almenys jo no ho recordo. Suposo, però, que últimament Tadej Pogačar ha conegut tan bé Peter Pogačar com per atrevir-se a posar en risc el seu nom i [...] aprofitar la seva fama per difondre les mentides de Peter. [...] Tadej Pogačar no em coneix personalment per jutjar com soc, ni coneix la Julija per afirmar que la nena vivia en una situació d'angoixa», expressa la dona.
Més que un ciclista
Amb només 27 anys, Tadej Pogačar acumula més de 110 victòries, entre les quals destaquen cinc Grans Voltes (quatre Tours de França i un Giro d'Itàlia) i dos Campionats del Món en ruta. També ha estat distingit en tres ocasions amb el Vélo d'Or com a millor ciclista de la temporada i, ara, amb el Tour de França a tocar, totes les mirades tornen a estar posades en ell.
Malgrat els seus èxits esportius, continua esperant trobar la seva cosina, que aquest mes de juliol farà 15 anys.
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