Bàsquet
Dani Pérez jugarà al Palència, a la Primera FEB, la propera temporada
L'excapità del Bàsquet Manresa ja va actuar amb els castellans la temporada 2015-16 i firma per a dues temporades
Manresa
L'excapità del Bàsquet Manresa, Dani Pérez, jugarà al Súper Agropal Palència les dues properes temporades, segons ha comunicat aquest divendres el conjunt castellà. El jugador de l'Hospitalet ja va formar part de la plantilla del Palència la temporada 2015-16, en què va disputar-hi 29 partits abans de finalitzar la temporada amb el Tenerife, de la Lliga Endesa.
El base, de 36 anys, torna a una categoria que va abandonar fa tot just deu cursos, la temporada 2016-17, quan va jugar a l'Oviedo. Després va estar dos anys a Sant Sebastià abans de fitxar pel Manresa, on va estar les set últimes temporades. El club bagenc li retirarà la camiseta amb el número 55 quan posi punt final a la seva carrera.
El Palència, que aquesta temporada passada va jugar la final four per ascendir a l'ACB, en què va ser eliminat pel Corunya, s'està reforçant per intentar l'assalt a la màxima categoria la temporada vinent. Ha contractat el tècnic Natxo Lezkano i jugadors com l'ex del Manresa Álvaro Muñoz o Tobias Borg, també amb una àmplia experiència a la Lliga Endesa.
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- L’home desaparegut a Callús va arribar molt alterat a la masia on es feia el retir
- Google Maps i Waze obliguen als Mossos a canviar els controls a la carretera: 'Quan portes deu minuts tothom s'avisa
- El desaparegut a Callús és Braulio Gómez Delgado, veí d'El Viso
- La policia deté un home per fotografiar amb el mòbil noies a la piscina de Sant Joan de Vilatorrada
- Adeu als mosquits i a les picades: 4 remeis casolans que et salvaran aquest estiu
- «Volíem crear una botiga que oferís una experiència, no només un espai bonic»
- Althaia atén cada any 500 ictus i tan sols el 10% s'han de derivar a Barcelona