De Granollers a Les Angles: Mapa i recorregut de la tercera etapa del Tour de França a Catalunya
Després de dues jornades intenses i plenes d'esperit català, el Tour de França 2026 s'acomiadarà de Catalunya amb una tercera etapa que enllaçarà Granollers i els Angles, a la Cerdanya francesa. Aquesta serà l'última oportunitat per gaudir del pas de la cursa pel territori català abans que el pilot de ciclistes travessi la frontera en direcció a França, en una jornada que combinarà la plana de Vic amb el paisatge de muntanya del Pirineu, amb la Molina inclosa.
Itinerari de la tercera etapa del Tour de França 2026
La tercera etapa d'aquest emocionant recorregut, farà el tret de sortida, el proper dilluns, 6 de juliol, a les 12:10. Sortirà del carrer Ramon Llull de Granollers i portarà el Tour de França fins als Angles, als Pirineus francesos, on l'arribada és prevista a les 16.54 h, després de recórrer 195,9 quilòmetres. Una jornada que serà la primera gran cita amb l'alta muntanya en aquesta edició de Tour, amb prop de 4.000 metres de desnivell positiu acumulat que posaran a prova els aspirants a la classificació general.
A mesura que els participants s'endinsin als Pirineus, el recorregut anirà augmentant la seva dificultat i abans d'arribar a la muntanya travessarà municipis com Calders de Montbui, Vic, Ripoll, Manlleu i Campdevànol. A continuació, l'últim gran obstacle abans de creuar la frontera amb França i encarar el tram decisiu de l'etapa, serà l'ascensió a la collada de Toses.
El tancament definitiu i desenllaç d'aquesta etapa, tindrà lloc amb la pujada final a l'estació dels Angles. Aquest últim tram té una ascensió d'1,7 quilòmetres amb un pendent mitjà del 7%. Tot i tenir una longitud curta, els corredors hauran de fer un últim esforç per evitar atacs propis desgast acomulat al llarg de l'etapa.
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