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Waterpolo

Jana Pastor, de Navarcles, guanya l'estatal infantil de waterpolo amb el CN Sabadell

La bagenca va anotar cinc gols en els sis partits del torneig, en què el seu equip va derrotar en la final el CN Terrassa per 13-11

Ona Pastor i Alícia Puigdellívol, també de la comarca, havien quedat terceres, també amb el conjunt vallesà, en el Campionat de Catalunya cadet

Jana Pastor, campiona amb el CN Sabadell

Jana Pastor, campiona amb el CN Sabadell / Arxiu particular

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Regió7

Manresa

La jugadora navarclina Jana Pastor va aconseguir el títol de campiona d'Espanya infantil, com a integrant del CN Sabadell, en el campionat que es va disputar a les piscines de Can Llong de la cocapital vallesana. Jugant a casa, el Sabadell es va imposar en la final al CN Terrassa per 13-11.

Durant el torneig, Pastor va jugar sis partits i va anotar cinc gols. En la primera fase, les sabadellenques van derrotar el Canoe (4-8), el Tenerife (8-16) i el Cuatro Caminos (6-11). En aquest duel, Pastor va fer tres gols.

En els quarts de final, victòria per 12-3 contra el Mallorca Waterpolo, amb dos gols més. Les semifinals van representar un triomf per 4-7 davant de l'Askartza abans de la final contra el Terrassa.

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Un títol més

Es dona la circumstància que, dies enrere, la seva germana, Ona, i Alícia Puigdellívol havien quedat terceres en el campionat català que es va disputar a les piscines del CN Catalunya. El conjunt sabadellenc va guanyar per penals el partit pel tercer lloc contra el conjunt amfitrió. En les semifinals, l'equip havia caigut per 9-6 davant del Mediterrani i per 10-7 en els quarts contra el Terrassa.

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