Futbol
Marc Bernal consolida el seu campus a Berga amb èxit de participació
El nombre d'inscrits en la segona edició dobla el registre de l'any passat i ja en són una vuitantena
L'objectiu del campus és acostar la metodologia emprada al futbol base del Barça als joves jugadors del berguedà, comarca en què el migcampista blaugrana va fer els seus primers passos com a futbolista
El futbolista del FC Barcelona Marc Bernal va fer els seus primers passos com a jugador al Camp de Futbol Municipal de Berga. L'any passat, fruit de la idea del seu germà Toni, va decidir iniciar un campus propi perquè tots els joves jugadors de la comarca aprenguessin la metodologia emprada al futbol base del Barça. Així ho va explicar en la roda de premsa de la primera edició l'encarregat d'aplicar la metodologia al campus, Toni Font, qui va ser entrenador de Bernal a la base blaugrana: "volem que els nens visquin l'experiència que van viure la generació del Marc, el Lamine o el Pau Cubarsí quan eren petits".
La iniciativa, que Bernal espera que tingui recorregut a llarg termini, tal com va explicar en una entrevista a Regió7, s'ha consolidat en la segona edició després de doblar el nombre d'inscrits i arribar a la vuitantena. També s'ha multiplicat el nombre de nenes, que ja en són una desena, fet que ha permès crear un grup íntegrament femení amb entrenadora pròpia. A més, s'ha incorporat un fisioterapeuta a l'equip tècnic, un aspecte que va mancar en la primera edició i que suposa un pas endavant en la professionalització del campus.
El creixement omple d'orgull Bernal, que ha explicat que "estem molt contents amb com ha anat la setmana i espero que continuï evolucionant com ho ha fet aquest any". A més, ha dit que "m'agrada fer feliços a tots els nens i nenes. Quan hi soc, que aquest any ha estat dos o tres dies, intento jugar amb ells, parlar-hi. Em fan preguntes i jo els responc".
Si bé el campus pretén aplicar la metodologia Barça, Bernal ha assegurat que "el més important per a mi és que els nens s'ho passin bé". I, efectivament, els nens s'ho han passat bé. Una bona colla de joves jugadors del mateix Berga, però també de l'Avià i el Gironella, entre d'altres, han explicat, a Regió7, que "ha sigut un campus molt divertit. Avui hem jugat amb el Marc, que és molt bo, i ahir vam fer preguntes al Gerard Martín. Ens va explicar com es va sentir quan va debutar amb el Barça i també els aspectes bons i dolents de ser jugador professional". Ho han dit just després que Bernal passés una bona estona participant en els exercicis de conservació de pilota que realitzaven aquest matí.
Un altre aspecte que ha evolucionat ha sigut l'estat de forma amb què l'ha afrontat Bernal. En la primera edició, es trobava en plena fase de recuperació del trencament del lligament encreuat anterior que el va tenir allunyat dels terrenys de joc gairebé un any sencer. "L'any passat vaig estar més pendent del genoll que de cap altra cosa. Ara, ja tinc ganes de començar la temporada", ha afirmat.
En aquest sentit, el mig-centre berguedà ha explicat que el procés de reaparició amb el primer equip blaugrana no va ser gens senzill. "Quan ets jugador, el que més t'agrada és estar sobre la gespa, i és complicat gestionar les ganes de tornar amb el fet de ser conscient que cal anar amb compte i que el risc de recaiguda és molt alt". Encara que ha explicat que "el psicòleg és qui més em va aconsellar que calia anar poc a poc, costa fer-li cas". Això mateix li va dir Hansi Flick: "ell em va avisar que aniríem de menys a més, que era una lesió molt dura i que no havíem de córrer. Al final he acabat jugant molts minuts i ara estic més consolidat a l'equip".
Bernal també s'ha referit a la seva convocatòria a la llista de reserves d'Espanya pel Mundial. "Vaig estar molt content d'anar-hi. La selecció absoluta és un altre nivell i el que més em va sorprendre va ser com eren els companys dins i fora del camp". Igualment, el mig-centre ha dit que "ser ara mateix al Mundial seria un somni".
El campus, que va començar dilluns, acabarà demà amb una sessió de cloenda amb inflables i jocs allunyats dels entrenaments de cada dia. Hi assistiran els familiars dels joves jugadors berguedans.
Subscriu-te per seguir llegint
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- L’home desaparegut a Callús va arribar molt alterat a la masia on es feia el retir
- Google Maps i Waze obliguen als Mossos a canviar els controls a la carretera: 'Quan portes deu minuts tothom s'avisa
- El desaparegut a Callús és Braulio Gómez Delgado, veí d'El Viso
- La policia deté un home per fotografiar amb el mòbil noies a la piscina de Sant Joan de Vilatorrada
- Adeu als mosquits i a les picades: 4 remeis casolans que et salvaran aquest estiu
- «Volíem crear una botiga que oferís una experiència, no només un espai bonic»
- Althaia atén cada any 500 ictus i tan sols el 10% s'han de derivar a Barcelona