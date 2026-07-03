Bàsquet
Pierre Oriola brilla en la victòria d'Espanya contra Dinamarca: 20 punts i 6 rebots en menys de 13 minuts
Amb un marcador de 109-81, la selecció espanyola va dominar i es va assegurar matemàticament el primer lloc del seu grup
Regió7/ EFE
La selecció espanyola va derrotar ahir amb claredat Dinamarca per 109-81 en el partit de la primera fase de classificació per al Mundial de Qatar 2027 i es va assegurar el lideratge del Grup A, en què avança amb pas ferm (5-0), gràcies a les actuacions d'Hugo González i del targarí Pierre Oriola. El jugador del Kids&Us Manresa va aportar 20 punts i 6 rebots en els gairebé 13 minuts que va ser a la pista.
A la Caja Mágica de Madrid, els homes de Chus Mateo van sumar un nou triomf per mantenir-se invictes i s'asseguren matemàticament el primer lloc del Grup A.
L'inici no va ser fluid. Amb Ferran Bassas i Oriol Paulí com a descartats, la selecció va començar amb poc ritme ofensiu davant una Dinamarca molt encertada des del perímetre. Però les dues faltes personals ràpides de Willy Hernangómez i Alberto Díaz van obligar Chus Mateo a moure la banqueta i això va donar més fluïdesa al joc espanyol.
L'activitat sense pilota d'un sempre combatiu Pierre Oriola, màxim anotador, va donar un nou aire a l'equip, que va respondre a l'amenaça exterior de Jellum amb els encerts d'un aclamat Hugo González. I amb Mario Saint-Supéry dirigint el joc i forçant diverses faltes en atac dels rivals, Espanya va recuperar el ritme i va tancar el primer quart amb avantatge (24-19).
Oriola, que sembla viure una segona joventut des que va tornar a Manresa, va continuar el seu recital amb 14 punts en només 8 minuts, i Espanya va arribar a disposar de deu punts de marge (36-26, min. 14).
Malgrat l'empenta local, Dinamarca no es va rendir i es va mantenir dins del partit gràcies al seu encert des del triple. Els homes d'Allan Foss van arribar al descans havent intentat més llançaments de tres punts (7/17, 41,2%) que de dos (4/6, 66,7%), però continuaven deu punts per sota (51-41).
La selecció espanyola va prémer l'accelerador a la represa i va signar un parcial de 10-2 en els tres primers minuts del tercer quart, que acabaria sent decisiu (62-43, min. 23).
Aquest impuls va fer créixer encara més la selecció, que va castigar els danesos amb triples (10 de 26), fins a aconseguir la màxima diferència del partit, 27 punts, al final del tercer període (82-55, min. 30).
Amb el duel ja resolt i fins i tot una onada a la graderia, la selecció espanyola va gaudir dels últims minuts, amb els joves Hugo González i Mario Saint-Supéry mostrant tot el seu talent i desimboltura.
D'aquesta manera, l'equip de Chus Mateo es garanteix matemàticament el lideratge del grup i viatjarà aquest diumenge a Tbilissi per enfrontar-se a Geòrgia en l'últim partit d'aquesta primera fase de classificació.
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