Boxa i kickboxing
La segona vetllada Back to Glory de Manresa arriba dissabte amb la baixa de Melania Sorroche
La vilomarenca no podrà lluitar per culpa d'una lumbàlgia al Nou Congost, però la jornada presenta tres combats professionals, el trofeu Ciutat de Manresa i finalitza amb un Campionat d'Espanya de kickboxing
Després de l'èxit de l'any passat, Manresa torna a apostar aquest dissabte per la boxa i les especialitats com el kickboxing. Serà en la segona vetllada Back to Glory, que tindrà lloc en la instal·lació esportiva tancada més gran de la ciutat, el Nou Congost. En el pesatge, que s'ha fet aquest divendres, el regidor d'Esports, Anjo Valentí, animava tots els participants a "honrar un equipament sagrat pel bàsquet manresà".
La mala notícia, però, ha arribat a última hora amb la baixa de la vilomarenca Melania Sorroche, que hava de protagonitzar un dels moments àlgids de la nit davant de la colombiana Camila Vidal. Finalment, la lluitadora bagenca no pot competir per culpa d'una lumbàlgia i caldrà esperar a una millor ocasió. Sorroche ha estat present al pesatge donant suport als seus companys del seu club, el BoxGym Manresa.
Combats professionals
Malgrat aquest problema, però, hi haurà combats professionals importants a partir, aproximadament, de les deu de la nit. Aquest divendres s'han fet els pesatges de tots tres, amb alguna baixa. No hi era el romanès Antonio Savu, que s'ha d'enfrontar al manresà del BoxGym Alex Leautaud en els pesos pesants. El bagenc ha donat 99,9 quilos a la bàscula.
Sí que hi era el també manresà Joel Banderas (Gladius), que es veurà les cares amb el valencià Bassam Laaoula en menys de 71 quilos. Tot seguit, José Andrade, també del BoxGym, intentarà aconseguir la victòria en el seu primer combat com a professional davant d'un altre romanès, Alexandru Calin.
Abans, un altre local, Àlex López, del BoxGym, lluitarà pel trofeu Ciutat de Manresa amb Bilal Koudi, del Team Amidouch. Aquest darrer ha arribat tard al pesatge per un incident automobilístic mentre estava viatjant, però no ha de tenir problemes per competir dissabte, al voltant de les 21.40 hores.
També kickboxing
L'últim combat del dia, però, no serà de boxa, sinó de kickboxing, i serà tot un campionat d'Espanya de K1. Un altre local, Fares Cherif, intentarà aconseguir el cinturó davant del madrileny Ayoub Jouaou (GK1).
La vetllada haurà arrencat al voltant de les sis de la tarda, amb exhibicions de kickboxing de l'escola infantil, amb púgils de clubs de casa nostra com el CB Olesa o el Pugnator Castellet, entre d'altres. Després, combats de base, que s'allargaran fins a les nou del vespre, aproximadament, en un Congost que espera superar l'expectació del 2025 en unes modalitats cada cop més seguides.
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