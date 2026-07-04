Mundial 2026 | Argentina - Cap Verd (3-2)
L’Argentina passa a vuitens amb patiment davant Cap Verd: «Hauria sigut una bogeria perdre»
Messi va anotar el seu setè gol en el torneig, però no es va mostrar conforme amb el rendiment de l’equip. L’‘albiceleste’ s’enfrontarà a Egipte dimarts.
Abel Gilbert
L’Argentina no només es pot destacar pel seu joc vistós, té una cultura del sofriment i una altra vegada es va posar de manifest en la victòria per 3-2 contra Cap Verd. Va haver de disputar 120 minuts a l’Estadi Miami i va rebre el premi del seu esforç. Dimarts s’enfrontarà a Atlanta a Egipte, que va eliminar Austràlia en els penals. «Va ser un partit duríssim, però aquest equip mai es rendeix. Quan es diu que no hi ha rival fàcil això és el que es va demostrar», va dir l’entrenador, Lionel Scaloni, mentre els jugadors es fonien entre abraçades. «Hauria sigut una bogeria perdre», va afegir, una manera de reconèixer que aquesta por va estar en la seva ment o la dels jugadors després que el rival posés les taules dues vegades. «L’Argentina competeix i competirà fins al final», va destacar, no obstant
«L’important ara és descansar, pensar en el que ve i intentar treure coses positives del partit que, més enllà del passi, crec que n’hi ha», va aportar Messi, que va anotar el primer gol per garantir-se el seu lloc al podi dels artillers del Mundial. Un golàs, amb la seva firma. El capità va deixar entreveure que venen també dies d’autocrítica. És necessari «corregir les coses dolentes, que avui van ser moltes».
Lisandro, segon heroi
Malgrat aquests errors que van venir especialment des dels laterals, el campió 2022 va sortir a la superfície i Messi, una altra vegada, va tenir alguna cosa a veure amb la victòria. El segon heroi va anar Lisando Martínez. El central del Manchester City va habilitar La Pulga a la primera diana i va convertir el segon gol. Va ser el seu company en defensa, Cristian ‘Cuti’ Romero, l’autor del gol de la victòria quan tot feia pensar que s’arribava a la tanda decisiva. «Sabíem que seria un partit molt dur, no per alguna cosa aquest equip no havia perdut amb Espanya ni Uruguai», va dir Leo sobre Cap Verd.
El començament del partit a Florida va deixar clar que el conjunt celeste i blanc va buscar el protagonisme. Els africans es van tancar en la seva àrea per esperar un contraatac. Vozinha va ser important per mantenir la porteria en zero.
«Vam fer el més difícil, que era el gol, vam creure que a partir d’això trobaríem el nostre joc, però va ser tot el contrari: vam perdre la pilota, ens vam posar enrere i no vam poder pressionar bé», va reconèixer Messi sobre les dificultats per mantenir el mínim avantatge. Ell també se l’emporta Kylian Mbappé, Harry Kane i Erling Haaland, els altres golejadors del certamen. En el cas de l’anglès i el finès són dos gols de diferència.
Les conclusions de Messi s’ajusten al que va passar. L’Argentina va perdre la iniciativa i Cap Verd va aconseguir la igualtat a través de Deroy Duarte. Lisandro Martínez va tornar a posar els sud-americans en avantatge i, de nou, l’inesperat: l’empat. «Ells van colpejar amb les seves armes. Això és un mata-mata i ningú et regala res», va insistir l’exjugador del Barcelona.
L’alleujament
El 2-2 va provocar esgarrifances a les grades, plenes d’argentins. Si bé en una definició per penals el seleccionat de Scaloni comptava amb la presència sota de la porteria de Martínez, el gran artífex de la consagració a Qatar, en el que va del Mundial han sobrat exemples d’inesperades eliminacions en aquesta instància definitiva. Entre ells el d’Alemanya, un dels candidats, ni més ni menys.
De l’altre costat , Vozinha havia demostrat que també podia ser heroi. Tot podia passar, i aquesta eventualitat va desconcertar per uns minuts el favorit. Era el clar dominador, però no acabava d’imposar-se. Corria el rellotge. Els nervis es van fer evidents. El cap de Romero va portar, no obstant, una relativa tranquil·litat. Faltava molt poc per als penals i fins que no es va escoltar el gran èxit final de l’àrbitre, el pitjor dels presagis va ser latent.
A l’acabar el partit, els jugadors van donar espai per a l’alleujament. «Aquest equip no es dona mai per vençut i hi ha una energia bonica. Crec que estem preparats per a tot», va dir Lisandro Martínez, i això inclou i sofriment. L’Argentina va patir perquè va trobar un rival decidit a fer història i pels seus propis errors. «Vam quedar una mica descoordinats, i per això ens feien córrer perquè no podíem pressionar bé», va admetre Messi. Dimarts se sabrà si el fluix acompliment va ser una excepció o es repetirà davant el conjunt de Salah.
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- L’home desaparegut a Callús va arribar molt alterat a la masia on es feia el retir
- La segona onada de calor ja té data: aquests seran els dies més durs
- Un incendi a Sant Vicenç de Castellet obliga a confinar el barri de la Balconada i la residència l'Onada
- Pedro Martínez: 'El Madrid ha fet al València el mateix que el València va fer al Manresa, club al qual estimo molt
- L’Ajuntament adverteix que sancionarà més per passar de 30 km/h a Manresa
- Manresa nodreix Aliança Catalana a Vic
- La policia deté un home per fotografiar amb el mòbil noies a la piscina de Sant Joan de Vilatorrada