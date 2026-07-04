Ciclisme de muntanya
Doble bronze bagenc, per a Gerard Estany i Mariona Balcells, en els Campionats d'Espanya escolars de bicicleta de muntanya
Les medalles en la categoria cadet propulsen la selecció catalana a dominar el certamen en noies i a ser segona en nois, a Melilla
Regió7
Els corredors bagencs Gerard Estany i Mariona Balcells van obtenir sengles medalles de bronze en les proves del Campionat d'Espanya de bicicleta de muntanya escolar que es van fer a Melilla. De fet, les seleccions catalanes que competien en les proves cadet i infantil anaven nodrides de ciclistes del Bages, que van sumar dos metalls i dues posicions entre els deu primers.
En la competició cadet masculina, Estany va quedar tercer, a 16 segons del primer classificat, el gallec Guillermo García, i a 14 del segon, l'aragonès Marco Latorre. Al seu torn, va treure 48 segons al tercer, el valencià Marc Sancho, amb la qual cosa el seu podi va ser folgat.
Tot i això, els competidors van haver de superar una calor extrema i la duresa tècnica del recorregut al circuit Rostrogordo de la ciutat autònoma nord-africana, en una jornada molt intensa.
L'altre podi va ser per a la també bagenca Mariona Balcells, també un bronze en una cursa guanyada per la seva companya, la barcelonina Jana Freixas, que va entrar amb un temps de 52.06. El segon lloc va ser per a June del Teso, d'Euskadi, a 35 segons, i el tercer per a Balcells, amb 54 minuts justos. Va ser tercera també amb una bona distància sobre l'andalusa Natalia Serrano.
Aquests resultats van fer que Catalunya guanyés la classificació femenina i quedés segon en la masculina. Els altres dos representants bagencs corrien en infantils. Aran Garriga hi va ser cinquè en nois i Alba Balcells, desena en noies.
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