Curses de muntanya
Jan Torrella, de Bagà, guanya la Sky Master de la UTMB de la Vall d'Aran i Núria Tarragó, de Manresa, hi queda segona
El corredor del Berguedà demostra el seu gran estat de forma, que el va dur fa un mes a ser campió d'Europa d'Up&Down en trail
La bagenca venia de vèncer al Trail 100 d'Andorra i de ser segona l'Epic Trail de Boí
El corredor baganès Jan Torrella ha demostrat el seu gran moment de forma i s'ha imposat en la prova Sky Master de la UTMB que s'ha disputat aquest dissabte a la Vall d'Aran, una cursa de 18 qulòmetres i 900 metres de desnivell positiu. En la mateixa competició, la manresana Núria Tarragó ha quedat en segona posició en la categoria femenina.
Torrella ha guanyat una cursa amb una inscripció de luxe, amb un temps d'1 hora, 20 minuts i 16 segons, amb 37 segons de diferència respecte del suís Roberto DeLorenzi i 55 sobre el campió olímpic d'esquí de muntanya, el banyolí Oriol Cardona. Torrella arribava a la cursa en un gran estat de forma, després d'haver-se proclamat campió d'Europa de trail, en la modalitat Up&Down, fa poc menys d'un mes a Eslovènia.
La prova estrenava recorregut, amb un màxim de 2.522 metres d'altitud, i la compartien els corredors màsters i els promeses. La cursa que han dut a terme Torrella i Cardona ha estat pràcticament de costat, però en el tram final el campió d'Europa ha mostrat una millor forma i capacitat de descens i ha aconseguit escapar-se i treure gairebé un minut al seu rival qui, a més, ha vist com el competidor helvètic li manllevava la plata.
No és la primera vegada que Torrella guanya en aquesta cursa de la Vall d'Aran, ja que hi va vèncer ara fa dues temporades.
Tercer podi seguit
Per la seva banda, Núria Tarragó va mostrar el seu idil·li amb la competició aranesa en aconseguir-hi el seu tercer podi consecutiu. Només ha estat superada per la italiana Vivien Bonzi, que li ha tret poc més de tres minuts de distància. D'aquesta manera, la transalpina ha fet un registre d'1.39.12 pels 1.42.52 de la competidora bagenca.
Tarragó està completant un mes molt bo, ja que venia de guanyar al Trail 100 d'Andorra i de ser segona l'Epic Trail de Boí, totes dues curses corregudes en el darrer mes. Després de la competició, i amb l'alegria del resultat aconseguit, fins i tot ha declarat que la temporada vinent vol intentar la cursa de trenta quilòmetres de les vuit que es fan a la UTMB de la Vall d'Aran. De fet, les seves prestacions han estat tan bones que ha acabat en el lloc 21 entre homes i dones.
La tercera posició de la cursa femenina, a poc més de mig minut de la segona, va ser per a la valenciana establerta a Benasc Paula Mata, que ha fet un temps d'1.43.29.
Tot un mur
Entre les curses que s'han fet aquest cap de setmana ha destacat la VDA, tot i un mur per als participants de 163 quilòmetres, de 10.000 metres de desnivell positiu i en la qual els competidors tenen 48 hores per completar el trajecte.
En la cursa hi havia un participant de casa nostra, el cabrianès Lluís Ruiz (La Sportiva) que es va haver de retirar quan feia poc menys de set hores i mitja que corria i havia arribat a amenaçar les deu primeres posicion. El triomf ha estat per a l'argentí Santos Rueda, amb 21 hores, 35 minuts i 5 segons.
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- L’home desaparegut a Callús va arribar molt alterat a la masia on es feia el retir
- La segona onada de calor ja té data: aquests seran els dies més durs
- Un incendi a Sant Vicenç de Castellet obliga a confinar el barri de la Balconada i la residència l'Onada
- Pedro Martínez: 'El Madrid ha fet al València el mateix que el València va fer al Manresa, club al qual estimo molt
- Sarah i Judith Andic declaren que Jonathan volia deixar de ser executiu de Mango i el pare hi estava d’acord
- L’Ajuntament adverteix que sancionarà més per passar de 30 km/h a Manresa
- Manresa nodreix Aliança Catalana a Vic