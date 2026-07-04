Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Aliança CatalanaTour de França a BarcelonaCarrer GuimeràTerapeuta dels AndicSegona onada de calorMarc BernalControls policials
instagramlinkedin

Curses de muntanya

Jan Torrella, de Bagà, guanya la Sky Master de la UTMB de la Vall d'Aran i Núria Tarragó, de Manresa, hi queda segona

El corredor del Berguedà demostra el seu gran estat de forma, que el va dur fa un mes a ser campió d'Europa d'Up&Down en trail

La bagenca venia de vèncer al Trail 100 d'Andorra i de ser segona l'Epic Trail de Boí

Jan Torrella, al centre, amb els seus dos companys de podi

Jan Torrella, al centre, amb els seus dos companys de podi / UTMB

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El corredor baganès Jan Torrella ha demostrat el seu gran moment de forma i s'ha imposat en la prova Sky Master de la UTMB que s'ha disputat aquest dissabte a la Vall d'Aran, una cursa de 18 qulòmetres i 900 metres de desnivell positiu. En la mateixa competició, la manresana Núria Tarragó ha quedat en segona posició en la categoria femenina.

Torrella ha guanyat una cursa amb una inscripció de luxe, amb un temps d'1 hora, 20 minuts i 16 segons, amb 37 segons de diferència respecte del suís Roberto DeLorenzi i 55 sobre el campió olímpic d'esquí de muntanya, el banyolí Oriol Cardona. Torrella arribava a la cursa en un gran estat de forma, després d'haver-se proclamat campió d'Europa de trail, en la modalitat Up&Down, fa poc menys d'un mes a Eslovènia.

La prova estrenava recorregut, amb un màxim de 2.522 metres d'altitud, i la compartien els corredors màsters i els promeses. La cursa que han dut a terme Torrella i Cardona ha estat pràcticament de costat, però en el tram final el campió d'Europa ha mostrat una millor forma i capacitat de descens i ha aconseguit escapar-se i treure gairebé un minut al seu rival qui, a més, ha vist com el competidor helvètic li manllevava la plata.

No és la primera vegada que Torrella guanya en aquesta cursa de la Vall d'Aran, ja que hi va vèncer ara fa dues temporades.

Tercer podi seguit

Per la seva banda, Núria Tarragó va mostrar el seu idil·li amb la competició aranesa en aconseguir-hi el seu tercer podi consecutiu. Només ha estat superada per la italiana Vivien Bonzi, que li ha tret poc més de tres minuts de distància. D'aquesta manera, la transalpina ha fet un registre d'1.39.12 pels 1.42.52 de la competidora bagenca.

Núria Tarragó, a l'esquerra, lliga el seu tercer podi consecutiu

Núria Tarragó, a l'esquerra, lliga el seu tercer podi consecutiu / UTMB

Tarragó està completant un mes molt bo, ja que venia de guanyar al Trail 100 d'Andorra i de ser segona l'Epic Trail de Boí, totes dues curses corregudes en el darrer mes. Després de la competició, i amb l'alegria del resultat aconseguit, fins i tot ha declarat que la temporada vinent vol intentar la cursa de trenta quilòmetres de les vuit que es fan a la UTMB de la Vall d'Aran. De fet, les seves prestacions han estat tan bones que ha acabat en el lloc 21 entre homes i dones.

La tercera posició de la cursa femenina, a poc més de mig minut de la segona, va ser per a la valenciana establerta a Benasc Paula Mata, que ha fet un temps d'1.43.29.

Tot un mur

Entre les curses que s'han fet aquest cap de setmana ha destacat la VDA, tot i un mur per als participants de 163 quilòmetres, de 10.000 metres de desnivell positiu i en la qual els competidors tenen 48 hores per completar el trajecte.

Notícies relacionades

En la cursa hi havia un participant de casa nostra, el cabrianès Lluís Ruiz (La Sportiva) que es va haver de retirar quan feia poc menys de set hores i mitja que corria i havia arribat a amenaçar les deu primeres posicion. El triomf ha estat per a l'argentí Santos Rueda, amb 21 hores, 35 minuts i 5 segons.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
  2. L’home desaparegut a Callús va arribar molt alterat a la masia on es feia el retir
  3. La segona onada de calor ja té data: aquests seran els dies més durs
  4. Un incendi a Sant Vicenç de Castellet obliga a confinar el barri de la Balconada i la residència l'Onada
  5. Pedro Martínez: 'El Madrid ha fet al València el mateix que el València va fer al Manresa, club al qual estimo molt
  6. Sarah i Judith Andic declaren que Jonathan volia deixar de ser executiu de Mango i el pare hi estava d’acord
  7. L’Ajuntament adverteix que sancionarà més per passar de 30 km/h a Manresa
  8. Manresa nodreix Aliança Catalana a Vic

Necrològiques del 5 de juliol de 2026

Necrològiques del 5 de juliol de 2026

«Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo

«Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo

Catalunya s'endinsa aquest diumenge en una nova onada de calor en ple avís per risc "extrem" d'incendis a Girona

Catalunya s'endinsa aquest diumenge en una nova onada de calor en ple avís per risc "extrem" d'incendis a Girona

La sexualitat a Espanya canvia de paradigma: "Les llibertats mai han estat tan grans, però hi ha molta feina pendent", segons els experts

La sexualitat a Espanya canvia de paradigma: "Les llibertats mai han estat tan grans, però hi ha molta feina pendent", segons els experts

Doble bronze bagenc, per a Gerard Estany i Mariona Balcells, en els Campionats d'Espanya escolars de bicicleta de muntanya

Doble bronze bagenc, per a Gerard Estany i Mariona Balcells, en els Campionats d'Espanya escolars de bicicleta de muntanya

Alerta per una “pandèmia” de paneroles: la calor i la humitat disparen una plaga que ja resisteix els insecticides

Alerta per una “pandèmia” de paneroles: la calor i la humitat disparen una plaga que ja resisteix els insecticides

Jan Torrella, de Bagà, guanya la Sky Master de la UTMB de la Vall d'Aran i Núria Tarragó, de Manresa, hi queda segona

Jan Torrella, de Bagà, guanya la Sky Master de la UTMB de la Vall d'Aran i Núria Tarragó, de Manresa, hi queda segona

Mariana Mazzucato (catedràtica d’Economia de la Innovació): «La gent no s’hauria de matar a treballar fins als 70 anys i després morir-se»

Mariana Mazzucato (catedràtica d’Economia de la Innovació): «La gent no s’hauria de matar a treballar fins als 70 anys i després morir-se»
Tracking Pixel Contents