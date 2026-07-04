Bàsquet/Lliga Endesa
La probable tria de Xavi Albert a València desarticula l’opció de Diego Ocampo al Roig Arena
Sembla que el conjunt taronja apostarà per una continuïtat beneïda pel propi Pedro Martínez i s'atura momentàniament la caiguda de fitxes de dòmino de les banquetes de l'ACB
Tot i que Pedro Martínez no guanyaria ara mateix un premi a la popularitat a València, la seva opinió sempre s’ha d’escoltar. En l’entrevista a Las Provincias en què explicava la seva sortida dels taronja per anar al Reial Madrid, el tècnic badaloní també opinava sobre qui pot ser el seu substitut i declarava que el seu tècnic assistent, Xavi Albert, «té qualitat sobrada» per ser el seu successor i que, si així fos, «em semblaria una magnífica notícia».
I és que després que la Cadena SERinformés dilluns que, entre els possibles substituts de Martínez, hi hauria Diego Ocampo, el tècnic del Kids&Us Manresa, tot sembla indicar que al Roig Arena s’han decantat per donar l’oportunitat a Albert i no anar a buscar fora. Aquest fet reforçaria la tranquil·litat que es respirava al Manresa dimarts, quan es va presentar la nova camiseta, quan es creia que Ocampo es mantindria la temporada vinent a la banqueta del Nou Congost.
I és que a València, segons va explicar en una trobada amb els mitjans el seu director general, Enric Carbonell, hi ha el convenciment que, malgrat que Pedro Martínez hagi marxat, i que la plantilla quedi molt tocada amb baixes com les de Montero, Badio, Key o Pradilla, entre d’altres, cal mantenir l’estil que els ha fet campions de lliga. En aquest estil de joc ràpid i dinàmic hi entrava Ocampo, però creuen que també Xavi Albert, que ja havia ocupat la banqueta durant uns partits a final de la temporada 2023-24, quan va rellevar Àlex Mumbrú. El fet que el València no fitxi cap altre entrenador ACB, a més, atura la caiguda de fitxes de dòmino i proporciona una tranquil·litat que no ha existit en tot l’estiu. Cal recordar que Ocampo ja havia rebutjat una oferta del Tenerife quan els illencs es van quedar sense Txus Vidorreta, que va anar a l'Unicaja. Finalment, van acabar fitxant Jaka Lakovic.
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