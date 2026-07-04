Barcelona i Vingegaard triomfen en l’estrena del Tour
L’estrella danesa es vesteix de groc davant un Tadej Pogacar que no va desentonar en una ciutat emocionada i entregada a la màgia de la Grande Boucle
Sergi López-Egea
Barcelona i Jonas Vingegaard van guanyar la primera etapa del Tour. La ciutat, per la resposta exquisida d’un públic entregat que va merèixer la recompensa de veure’s vestida amb el mallot groc que va aconseguir l’estrella danesa. Espectadors i el magnífic corredor escandinau van ser els triomfadors d’una tarda calorosa, emocionant i vibrant. Sí, Barcelona va respondre i el Tour va regalar la imatge esportiva d’un Vingegaard decidit a complicar la vida, potser més del que s’esperava, a un Tadej Pogacar que va sortir valent però que va caure derrotat més per les forces dels seus companys de l’UAE que no pas per les pròpies.
Si el desig era que el Tour es convertís en una festa, més enllà de la disputa d’una contrarellotge per equips, es va aconseguir de sobres. Un públic valent, barcelonins i turistes, va suportar amb coratge hores darrere les tanques sota un sol intens per gaudir del pas de la caravana publicitària i animar uns corredors que passaven per carrers com Aragó o Mallorca moltes vegades per sobre dels 60 quilòmetres per hora.
Va ser una festa, un espectacle, abans i després del pas de la contrarellotge per equips, que va inaugurar el Caja Rural amb una actuació més que acceptable i molt millor que la del Movistar, l’altre equip espanyol, i que va tancar Pogacar en solitari després de despenjar el mexicà Isaac del Toro, l’últim que el va aguantar fins a la rampa final de 800 metres que portava a l’Estadi Olímpic.
Avís per a navegants, apunt que ha de tenir en compte Vingegaard. Va guanyar l’etapa, es va vestir de groc i va somriure a Montjuïc perquè els seus companys del Visma van ser més ràpids que els rivals de l’UAE, però qui va pujar més de pressa la rampa decisiva de 800 metres va ser Pogacar.
Per això, en l’aspecte esportiu, va ser magnífic comprovar que tots dos són els més forts i que hi haurà emoció i batalla en aquest Tour. I amb una dada: Vingegaard sempre que s’ha vestit de groc ha acabat guanyant el Tour, l’última vegada el 2023. Pogacar mai no ha aconseguit destronar-lo.
Ells van ser els protagonistes del primer duel amb un Filippo Ganna combatiu i un Juan Ayuso complidor, igual que Paul Seixas, el jove talent del ciclisme francès. Tot obert, pocs segons, més emoció per a aquest diumenge amb una arribada més dura i un circuit per Montjuïc, tres ascensions al Castell, on poden saltar espurnes.
Tot plegat amb la convicció que Barcelona tornarà a respondre, igual que la Catalunya que recorreran les bicicletes en un trajecte entre Tarragona i la capital catalana, amb tots els pobles preparant activitats, animant els veïns i sortint al carrer per aplaudir el pas del Tour.
Recórrer els carrers de Barcelona abans que hi passessin els ciclistes va ser una emoció constant, amb un públic eufòric que cridava, esperava els corredors i aplaudia tot i més. Va recordar moments històrics del ciclisme a la ciutat.
Barcelona va tornar a obrir les portes al món. No va fallar. Com tampoc no ho va fer Vingegaard, que ja feia una setmana que s’aclimatava a la ciutat i que vol demostrar que pot repetir victòria al Tour.
Ells dos tornaran a ser a la lluita per oferir encara més emoció en aquest Tour.
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