MUNDIAL 2026
Així queden els vuitens de final del Mundial, al complet: tots els encreuaments, dates i horaris
Les eliminatòries comencen ja aquest dissabte amb el Canadà-Marroc i Espanya s’enfrontarà a Portugal
Albert Guasch
La fase de grups i els setzens de final del Mundial 2026 ja s’han disputat i ja només en queden en lliça 16 de les 48 seleccions que van començar el campionat. La primera ronda resolta per eliminatòria va causar neguit a equips d’ambició alta com Alemanya, el Senegal i els Països Baixos, per esmentar-ne alguns dels que van ser enviats a casa més aviat de l’esperat.
Gairebé cap eliminatòria es va resoldre amb placidesa. Gairebé totes van ser summament disputades –tret de les de França i Espanya–, i presumiblement més ho seran a partir d’ara amb l’inici dels vuitens. Inaugura la nova ronda el Canadà -Marroc a Houston ( EUA) i sense temps per a la digestió vindran els altres partits. La selecció de Luis de la Fuente, després de fer fora Àustria, s’enfrontarà a Portugal. Així es presenten els vuit aparellaments.
Canadà-Marroc
Dissabte, 04/07 - 19.00 hores
Els marroquins es van salvar quan l’aigua els arribava al nas. Van marcar els Països Baixos en el minut 90 per forçar la pròrroga. Van venir llavors els penals i per als neerlandesos això és sempre com caure d’un barranc. Tercer Mundial consecutiu en què van sortir eliminats en la tanda de penes màximes. Marroc, un equip amb bons piloters, topa ara amb un dels amfitrions. En setzens Canadà va derrotar per la mínima Sud-àfrica amb un gol d’Eustàqui en temps afegit. Apunta a última festa. Davant els africans estan cridats a perdre, tot i que mai se sap. Els pronòstics els carrega el diable.
Paraguai-França
Dissabte, 04/07 – 23.00 hores
Els paraguaians van arrasar Alemanya, que ja no és el que era. No és fàcil acceptar la decadència, però és el que hi ha. El Paraguai va sotmetre els germànics també en els penals i, segons el seleccionador Gustavo Alfaro, va ser el triomf del pobre sobre el ric. «La samarreta que tenim són les franges de la terra acolorida, jugant descalços en aquesta terra amb els sacrificis dels pares», va dir en el seu discurs viral. Ara s’ha d’enfrontar a la bèstia francesa. El dia que no et dona una urpada Mbappé, t’ho clava Dembélé, o bé Olisé, o Barcolá. O alguns alhora. A Suècia se la va raspallar en un plis-plas. Bé calçada va França.
Brasil-Noruega
Diumenge, 05/07 – 22.00 hores
Brasilers i noruecs van necessitar llançar escuma de la boca per doblegar el Japó i Costa d’Ivori, respectivament. Martinelli va posar tot un país a ballar amb el seu gol en temps de descompte; Haaland va posar el seu a remar com a vikings en la seva celebració costumista. Es veuran les cares a Nova Jersey amb una sorprenent dada històrica: en les quatre vegades que les dues seleccions s’han enfrontat, el Brasil mai ha aconseguit guanyar. Dos empats i dues victòries per a Noruega. Compte amb la dada.
Mèxic-Anglaterra
Dilluns, 06/07 – 02.00 hores
A Mèxic viuen dies de vi i roses després de l’euforitzant classificació per a vuitens després d’eliminar l’Equador. Ara li toca un os, l’Anglaterra de Harry Kane. Ell solet va aixecar la sepultura en què semblava haver enterrat el Congo als Three Lions. Quina exhibició del davanter. Borratxo d’eufòria, Noel Gallagher, d’Oasis, va pronosticar un 5-0 per als anglesos a l’estadi Asteca de Mèxic. «No mames, bou», li va respondre Fernando Olvera, líder de Maná. S’està escalfant el partit. Kane va dir témer els efectes de l’altura de la capital.
Espanya-Portugal
Dilluns, 06/07 – 21.00 hores
Luis de la Fuente va valorar que la selecció espanyola va jugar «a la perfecció» en diversos aspectes del joc davant Àustria. Una manera de dir que arriba al tram crucial del Mundial amb les botes ben lligades. Portugal es va beneficiar d’un sensor a la pilota per evitar la pròrroga davant Croàcia, país on l’enuig és d’època, com és lògic. En conseqüència, Espanya i Portugal, cara a cara ja a vuitens. Un encreuament de ‘prime time’, d’abaixar ràpid la persiana de la botiga que cal córrer a casa o al bar. Hi ha dos factors que en principi beneficien els espanyols: primer, no hi ha qui li posi un gol a Unai Simón; segon, el ‘9’ portuguès continuarà sent Cristiano Ronaldo, 41 anys a sobre i se li noten.
Argentina-Egipte
Dimarts, 07/07 – 18.00 hores
Messi i els seus van sobreviure a una autèntica pel·lícula de terror davant Cap Verd. Cap del Miedo, potser. Es van veure pregàries albicelestes a la grada. L’Argentina ho va passar fatal, però ja està a vuitens, igual com l’Egipte de Salah, que no es va treure de sobre Austràlia fins als penals. Les dues seleccions necessiten moltes hores de descans abans de xocar les banyes a Atlanta.
Suïssa-Colòmbia
Dimarts, 07/07 – 22.00 hores
Els suïssos continuen agafant-se a les ales de Johan Manzambi, una de les revelacions del torneig, per agafar volada. Per primera vegada van superar una ronda eliminatòria en un Mundial. Van deixar a terra Algèria. Ara els demana pista Colòmbia, una selecció que ha gambetejat de forma vistosa en diverses trobades però que va haver d’aprendre a patir per llançar a la cuneta Ghana.
EUA-Bèlgica
Dimarts, 07/07 - 02.00 hores
A Bèlgica se li va aparèixer la Verge davant el Senegal, selecció tan talentosa com mala sort. Els africans el tenien pa menjat i, no obstant, van defallir amb 0-2. Remuntada èpica dels belgues, que van passar de les mans a les abraçades en un no res (sí, dos jugadors amb la mateixa samarreta gairebé es fan tortes). Els EUA es van desfer d’una fluixeta Bòsnia i ara a Seattle els homes de Mauricio Pochettino tenen una bona oportunitat de fer feliç Donald Trump. Encreuament igualat.
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- L’home desaparegut a Callús va arribar molt alterat a la masia on es feia el retir
- La segona onada de calor ja té data: aquests seran els dies més durs
- Un incendi a Sant Vicenç de Castellet obliga a confinar el barri de la Balconada i la residència l'Onada
- Pedro Martínez: 'El Madrid ha fet al València el mateix que el València va fer al Manresa, club al qual estimo molt
- L’Ajuntament adverteix que sancionarà més per passar de 30 km/h a Manresa
- Manresa nodreix Aliança Catalana a Vic
- La policia deté un home per fotografiar amb el mòbil noies a la piscina de Sant Joan de Vilatorrada