Handbol platja
Daniella Montero, de Santpedor, guanya la plata en l'estatal d'handbol platja de Calella
La bagenca, que disputa el Tour català amb el Granollers, va ser la màxima anotadora catalana en la final, perduda contra Castella-la Manxa
Regió7
La jugadora santpedorenca Daniella Montero es va proclamar subcampiona d’Espanya amb la selecció catalana en la categoria juvenil en el torneig que va tenir lloc a Calella. Va ser en el campionat per federacions autonòmiques, en què va caure en la final contra Castella-la Manxa per 2 sets a 1. En la final, tot i que Catalunya va guanyar la primera màniga per 20-23, va caure en les altrs dues, per 20-18 en una ajustada segona i per 7-4 en el desempat. Montero va anotar 13 dels punts de la seva formació, de la qual va ser la màxima anotadora. En les semifinals, Catalunya havia derrotat Canàries també per 2 sets a 1.
La bagenca, formada a les categories inferiors i del Vilanova del Camí, milita actualment a les files de l’Handbol Sant Quirze en la modalitat de pista. En la passada temporada va ser campiona de la Copa Catalunya i ha obtingut el setè lloc en el Campionat d’Espanya.
A la sorra, la santpedorenca defensa els colors de l’HPG Granollers. Amb les vallesanes disputa el Tour català i ha ha entrat a les finals de l’estatal per equips.
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