Atletisme
L'atletisme de la regió central assoleix nou títols i 22 medalles en els Campionats de Catalunya absoluts
El CA Igualada Petromiralles suma quatre ors i vuit medalles i domina el mig fons femení, a Girona
Set medalles per a l'Avinent Manresa en la màxima categoria i dues més en els estatals de marxa sub-23
Mònica Clemente i Daniela Fernández de Haro, del València, completen el botí de victòries
Gran jornada per a l'atletisme de casa nostra en els Campionats de Catalunya d'atletisme que han servit per inaugurar la nova pista del GEiEG, a Palau Sacosta, a Girona, Un total de nou títols i vint medalles absolutes entre el CA Igualada Petromiralles, l'Avinent Manresa i la nostra delegació al València, formada per la saltadora de perxa manresana Mònica Clemente i per la llançadora olesana Daniela Fernández de Haro, que van portar tres campionats més cap a casa.
La formació igualadina va sumar fins a nou medalles, amb quatre títols i un gran domini del mig fons femení. Així, Anna Torras va guanyar en els 1.500 metres (4.18.70), una prova en què Marina Guerrero (Avinent Manresa) va ser cinquena. En els 5.000, títol per a Judit Navarro (16.38.68), en una cursa en què Mireia Guarner (Avinent) va ser quarta. Abans, Carla Bisbal (2.07-97, millor marca personal) i Berta López (2.08.28) havien fet segona i tercera en els 800 metres.
Les altres medalles d'or per a la formació groga i negra van arribar en els 100 metres femenins, en què Jazmin Romeu va vèncer (11.86), i en el llançament de disc, gràcies a Aleix Camats, que va llançar fins als 55.04, millor marca de la temporada.
L'actuació dels anoiencs es va completar amb una altra plata, la de Mathios Rodríguez en els 800 metres (1.49.61), a 14 centèsimes de l'or de Martí Sánchez, del Menorca. A més, Guim Morcillo va ser tercer en javelina, amb 62,19.
Millor marca de Bages
L'Avinent Manresa, per la seva banda, va aconseguir dos títols absoluts i un altre sub-23. El que va arribar amb una millor marca va ser el del santfruitosenc Martí Serra, qui va fer rècord del Bages amb els 5,51 metres amb què va guanyar la perxa. Es dona la circumstància que Serra quedava campió el mateix dia que la seva mare, Montse Prat, també guanyava el català de màsters a Sabadell, amb 2,61 metres, dies després d'haver estat campiona estatal W60.
El segon títol absolut de l'Avinent a Girona va ser el de la banyolina Marina Guerrero en els 3.000 metres obstacles, amb 10.45.07. Els manresans també van afegir cinc plates més. Dues van ser de Griselda Serret, segona absoluta i sub-23 en els 5.000 metres, amb un temps de 23.49.79. La marxa també va proporcionar la plata d'Eloi Anton en la mateixa prova, en categoria masculina, amb 20.26.22. També van ser segons Biel Salas, en els 110 metres tanques, amb 14.35 i Roger Gómez, en els 3.000 metres obstacles, amb 9.11.56. En aquesta prova, els seus companys Aleix Ferrero i Daniel Garcia van ser cinquè i vuitè, respectivament.
El combinat manresà va tancar la seva actuació, a més de places de finalista, amb tres bronzes. Aisha Mariche va ser tercera en la javelina, amb 40,47 metres, marca personal, i Urien Fernández, tercer sub-23 en els 5.000 marxa amb 22.53.65.
Quatre d'altres clubs
A més de les medalles del CA Igualada i de l'Avinent Manresa, quatre més van arribar de membres nostres d'altres clubs. Dues van ser a càrrec de l'olesana Daniela Fernández de Haro (Diputació de València), que es va imposar en el pes amb 13 metres i 39 centímetres i va aconseguir el mateix en el disc, amb 47,77 metres, amb gairebé quatre de diferència respecte de la segona classificada.
Una altra atleta del conjunt valencià, la manresana Mònica Clemente, segueix acumulant guardons en guanyar el salt amb perxa amb una marca de 4,21 metres. Va intentar sense èxit superar els 4.35. A més, l'igualadí Eduard Fàbregas, del conjunt aragonès Intec-Zoiti, va quedar en tercera posició en el salt d'alçada amb 2,05 metres. Va compartir posició amb Isaac Baltà, del CA Igualada, que va donar el darrer bronze a la seva formació.
Davant de tota aquesta collita, les classificacions del CAI i de l'Avinent en les llistes per punts, comptant les places de finalista, van ser destacades. Els manresans van ser cinquens, amb 73,5 punts, només dos més que els anoiencs, que els van seguir amb 71,5 en sisè lloc. Tots dos van ser cinquens per gèneres, l'Avinent en homes i el CAI, en dones.
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