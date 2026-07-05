Ciclisme
El final de la tercera etapa del Tour es farà sense públic per l’incendi a la Catalunya del Nord
L’arribada als Angles està prevista després d’un recorregut de 195,9 quilòmetres amb sortida a Granollers
ACN
El final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns entre Granollers i l’estació dels Angles, es farà sense públic a causa de l’incendi forestal que crema sense control a la Catalunya del Nord. L’arribada als Angles estava prevista després d’un recorregut de 195,9 quilòmetres amb sortida des de la ciutat vallesana. El Departament dels Pirineus Orientals ha informat que l’etapa es mantindrà però sense públic ni caravana publicitària en territori francès, en el tram entre Ur i l'estació dels Angles. La decisió s’ha pres per garantir la seguretat i permetre a les forces d’emergència i de seguretat està “plenament concentrats” en la lluita contra l’incendi.
Tant la prefectura com la cursa han demanat als aficionats que no es desplacin als marges de la carretera o al final de la carrera.
El foc es va declarar aquest dissabte al municipi de Trevilhac als Pirineus Orientals i ja ha cremat més de 1.600 hectàrees, intensificat per la Tramuntana. Uns 700 bombers treballen en aquest foc amb més de 200 vehicles i 9 mitjans aeris. L’avanç de les flames ha deixat dos ferits, un bomber i un veí en estat molt greu.
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