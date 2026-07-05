Pau Gasol, sobre l'arribada de Xevi Pujol al Barça: "El club necessita un projecte amb recorregut"
L'exjugador també ha parlat del fitxatge de Pedro Martínez pel Reial Madrid: "És un entrenador extraordinari"
"Crec que fitxaran algú. Xevi, em sembla que es diu, que ve de Vitòria". Pau Gasol es referia ahir al manresà Xevi Pujol quan va ser preguntat sobre com veu el futur immediat de la secció de bàsquet del Barça. El club blaugrana viu una profunda renovació per intentar recuperar el rumb i tot i indica que l'exdirector esportiu del Bàsquet Manresa - actualment al Baskonia- és l'escollit.
Les declaracions de Gasol apuntalen encara més un rumor que fa setmanes que circula. Al Barça, Pujol substituiria Juan Carlos Navarro. L'objectiu, segons Gasol, és que el Barça sigui capaç de crear "un projecte esportiu que tingui recorregut" i formar un equip "que no només lluiti pels títols, sinó que els guanyi".
L'expivot de Sant Boi de Llobregat, que dilluns farà 46 anys, va fer aquestes declaracions en el marc de la 22a edició de la Pau Gasol by Santander Academy, que ahir es va tancar amb més de 470 joves participants.
En una entrevista publicada aquest diumenge al diari Sport, Gasol aprofundeix més en el moment del Barça: "El club ha de treballar per disposar d'un projecte sòlid, regular, consistent i amb capacitat de créixer amb el pas del temps", diu. I sobre el futur del seu amic Joan Carlos Navarro, explica: "Quan ocupes un càrrec de màxima responsabilitat ets la cara visible d'un projecte i, quan les coses no surten com tots voldríem, l'esport és molt dur i molt cruel, perquè tot gira al voltant de guanyar o perdre. En Juan Carlos i en Mario Fernández ho han donat tot i s'hi han implicat al màxim. A ningú li agrada perdre, i encara menys a persones que hem competit durant tants anys i sabem què significa".
També parla del fitxatge de Pedro Martínez pel Reial Madrid. "No ha guanyat cap títol i hi ha hagut molts canvis en la direcció de la secció de bàsquet. Han pres decisions molt actives. Cal respectar-les", valora a l'hora de justificar el canvi de Sergio Scariolo per l'entrenador que ha dut el València al títol de lliga. I sobre el badaloní, que també va deixar emprempta a Manresa, Gasol és taxatiu: "És un entrenador extraordinari i ha fet una temporada excel·lent".
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