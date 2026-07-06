Curses de muntanya
El bagenc Joan Ramon Rodríguez Abadal s'acosta al top-10 del seu grup d'edat a la VDA de la UTMB de la Vall d'Aran
El corredor manresà establert a Sant Salvador de Guardiola queda onzè en el grup de 35 a 39 anys en una cursa que va provocar crítiques en d'altres participants
El corredor bagenc Joan Ramon Rodríguez Abadal, de Manresa i establert a Sant Salvador de Guardiola, va aconseguir acabar la prova més dura de la UTMB de la Vall d'Aran d'aquest cap de setmana, la VDA. La prova tenia 163,1 quilòmetres i un desnivell positiu de 10.398 metres. Rodríguez la va cobrir en un temps de 31 hores i 44 minuts, la qual cosa el va deixar en l'onzena posició de la seva categoria d'edat, d'entre 35 i 39 any, i en el lloc número 55 en la classificació masculina.
Rodríguez té una important experiència en aquestes competicions, malgrat que no les afronta des de la professionalitat, sinó des de l'afició. Ara es prepara per participar en la propera Ultra Pirineu de la tardor mentre busca aspirar a ser a la Ultra del Montblanc des del 2027.
Tot en una prova que ha rebut crítiques per part d'alguns participants. Un d'ells és el cabrianès Lluís Ruiz, que es va haver de retirar després de gairebé set hores i mitja de cursa a l'alçada de Bossost. En un post d'Instagram explica que "ja d’inici vaig tenir algun dubte de marcatge en alguns trencalls però res important, fins arribar a la part de la carena. Allà va aparèixer la boira, i en alguns trams el marcatge va ser insuficient (quan estava ben marcat es podia seguir perfectament tot i la boira). No va ser un cas aïllat, ja que em vaig perdre dos cops més tot i enganxar-me amb gent que portava el track (ells també es van perdre). Ja totalment amb el cap fora de cursa baixant cap a Bossost, m’hi anava fixant i la senyalització era molt justa en molts trencalls".
Tot i que va dubtar l'endemà d'haver plegat, finalment creu que va prendre la decisió correcta. En la VDA, el triomf va ser per a l'argentí Santos Rueda en homes i per a la polonesa Katarzyna Dombrowska, en dones. En la cursa sky, la victòria va ser per al baganès Jan Torrella. La manresana Núria Tarragó hi va ser segona en dones.
- Què passa amb un compte compartit quan mor un dels titulars? Molta gent ho desconeix
- Aquesta és la carretera amb més multes per radars de la Catalunya central: 40 conductors enxampats cada dia
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'L’absència de germans limita certes experiències socials fonamentals
- «Les dones que ocupen llocs per quota i no s’ho mereixen ens fan quedar malament a totes »
- Dos incendis en menys de quatre hores a Sant Fruitós de Bages
- «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
- Vas néixer després del 1960? Consulta a quina edat et podràs jubilar segons la taula oficial de la Seguretat Social
- Entitats demanen la protecció de la masia de la finca de Monistrol de Calders on es projecta el cementiri xinès