Ciclisme
Catalunya suma 19 medalles en el Mundial de bike trial celebrat a Castellví de Rosanes
La vila del Baix Nord va acollir el campionat 32 anys després de fer-ho per primer cop, quan l'especialitat s'anomenava trialsin
Catalunya ha aconseguit un total de dinou medalles, sis d'or, set de plata i sis de bronze, en el Mundial de bike trial que s'ha disputat a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat Nord. Feia 32 anys que la vila no acollia una prova d'aquesta magnitud i, durant dos dies, ha estat escenari del triomf dels catalans, que en aquesta competició, que aleshores s'anomenava trialsin, poden competir independentment de l'Estat espanyol.
Més d'un centenar de competidors han donat color durant aquestes jornades al poble, amb l'esforç de la BikeTrial Unió Catalana (BUC) i el suport del Trial Club Castellví i de l'Ajuntament.
En la classe 1, l'olotí Martí Vayreda va assolir la plata, en una prova dominada pel britànic Charlie Rolls i que va veure com el francès Louis Grillon completava el podi. El mateix dia es va disputar la classe 2, amb triomf de l'eslovac Viliam Toth i tercera posició per al català Àlex Pizarro, per darrere del britànic James Nursaw. Les principals categories les completava la 3, amb doblet català de Pau Poveda i Pep Llopart i tercera posició per al gal Jean-Baptiste Monmeja.
Va ser el colofó a una jornada anterior plena de metalls per als catalans. En classe F, va vèncer Laia Esquis per davant de l'espanyola Mireia Cervero; en H1, tercer lloc pr a Jordi Serarols; en H2, triomf de l'espanyol Raúl Martínez i cap medalla per als nostres, però en H3, Rui Alves va ser plata.
En la base, en sub-10, triplet per a Guim Roca, Pol Pons i Berta de la Santa; en sub-12, un altre triple podi, ara per a Gerard Martí, Pau Roma i Arnau Sanllehí; en sub-14, bronze d'Arnau Mellado; i finalment, en sub-16, es van tornar a ocupar totes les posicions del calaix, mitjançant Ivan Monrós, Jan Closa i Biel Castaño.
Després de la competició, l'alcalde de Castellví, Sergi Busquets, manifestava que "trenta anys després del primer campionat del món al nostre municipi, Castellví ho ha tornat a fer i de manera exitosa, amb un nivell esportiu molt gran i una bona participació social, tant de veïns, com de públic i d'acompanyants".
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