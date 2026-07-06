Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi CapelladesMunicipis confinats AnoiaJordi CocaCarrer GuimeràTerapeuta dels AndicSegona onada de calorControls policials
instagramlinkedin

Atletisme

Èxit rotund de l’Avinent Manresa i el CA Igualada Petromiralles al Campionat de Catalunya Màster

Els bagecs es van penjar nou medalles d’or, sis de plata i una de bronze i els tres atletes competidors del club igualadí van pujar al podi

Maite Marzo, amb la seva medalla de campiona dels 300 metres tanques per a l'Avinent

Maite Marzo, amb la seva medalla de campiona dels 300 metres tanques per a l'Avinent / Arxiu particular

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Manresa

Els dos clubs d’atletisme de les comarques de la Catalunya Central van assolir un èxit rotund en el Campionat de Catalunya Màster que es va celebrar aquest cap de setmana a l’Estadi Municipal Josep Molins de Sabadell. La participació massiva de l’Avinent Manresa va ser premiada amb setze medalles, mentre que tots tres atletes del CAI Petromiralles van pujar al podi.

D’entre les setze medalles del club bagenc, nou van ser d’or, sis de plata i una de bronze. Encara més, no van estar concentrades en una sola disciplina, sinó que els atletes manresans van ser capaços de pujar al podi en proves molt diferents. En el cas del mig fons, les actuacions més destacades van ser per Manela Martínez als 800m F65 (3’17’’12), Sergi Martínez en 800m M45 (2’10’’01), Laura Vílchez en 1500m F40 (5’16’’02) i Sancho Ayala en els 5000m M55 (17’08’’86). En curses més ràpides, també Manela Martínez va penjar-se l’or en 400m F65 (1’30’’59) i Maite Marzo en 300m tanques F50 (50’’45). En salts, Montserrat Prat va dominar la Perxa F60 amb un millor salt de 2,61m i Alícia Fernández va fer el mateix en el Triple F65 amb 9,07m. Finalment, en llançaments, Lourdes Rossinyol es va penjar l’or en Pes F65 (9,05).

Van aconseguir medalles de plata Marc Vallbona en 200m M45 (26’’00), David Díaz en 200m M55 (26’’31), Sergi Martínez en 400m M45 (54’’59), Anna Circuns en 400m F40 (1’05’’76), Lourdes Rossinyol en llançament de Martell F65 amb 18,83m i Lluís Borràs en salt d’Alçada M65 amb 1,28m. Finalment, Marc Romero va obtenir medalla de bronze en 400m M50 amb 1’06’’57.

Per part del Club Atlètic Igualada Petromiralles, encara que la participació no va ser tan massiva com en el club bagenc, els tres atletes que van participar en el Campionat van aconseguir pujar al podi. El primer d’ells, Eduard Viles, va proclamar-se campió de Catalunya M35 en 100m amb un temps d’11’’23.

Notícies relacionades

Eduard Viles va mostrar la seva velocitat per al CAI

Eduard Viles va mostrar la seva velocitat per al CAI / CA Igualada Petromiralles

Van completar la participació exitosa dels anoiencs Josep Maria Lagunas en llançament de Disc M45 (35,26m) i José A. Fernández en 1.500m M55 (4’57’’49), tots dos amb medalla de plata.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents