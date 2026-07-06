Futbol
La Federació Catalana de Futbol rebutja una sol·licitud de 165 directors esportius demanant que el Luca, de Castellnou, pugui jugar amb l'equip sub-9
Malgrat la negativa, en què es torna a adduir la normativa vigent, els coordinadors del futbol base de la província de Barcelona no creuen que, a la pràctica, hi hagi impugnacions de partits que condicionin que el nen, que té una mutacio genètica, entri en competició
La Federació Catalana de Futbol ha rebutjat una sol·licitud firmada per 165 equips de la província de Barcelona, entre ells tretze de la regió central, que demanen que el Luca, el nen de deu anys i mig de Castellnou de Bages que pateix una mutació genètica, pugui actuar amb la formació sub-9 de l'entitat. L'ens federatiu ja havia mostrat, el passat 23 de juny, la seva negativa a que això succeís centrant-se en la normativa vigent, que no permet un descens de categoria, adduint que aquestes variacions s'han de decidir en l'assemblea anual.
La iniciativa ha sorgit del director esportiu i coordinador del CD Montcada, Dani Busquets, que ha explicat a Regió7 que "quan vam conèixer el cas del Luca, ens vam posar en contacte amb tots els coordinadors de futbol base de la província de Barcelona i la resposta va ser gairebé unànime, que calia que pogués jugar". En la sol·licitud, admetien que "tot i que, per edat, li correspon competir a la categoria sub-12, la realitat és que, a causa de la malaltia que pateix, les seves condicions físiques i fisiològiques no li permeten competir en igualtat de condicions amb la resta de jugadors d'aquesta categoria. En canvi, la categoria sub-9 s'adapta molt millor a les seves necessitats, permetent-li practicar l'esport amb seguretat, dignitat i afavorint el seu desenvolupament personal i esportiu".
Seguien dient que "volem deixar constància que aquesta petició no respon a un desig de la família ni a un interès competitiu, sinó que es fonamenta en una situació mèdica absolutament excepcional. La malaltia que pateix en Luca és única a Espanya i està plenament acreditada mitjançant els informes mèdics dels quals disposa la família, els quals poden ser aportats per justificar aquesta sol·licitud". Alhora, "els coordinadors dels clubs que subscrivim aquest document demanem que la federació valori aquest cas des d'una perspectiva d'inclusió, equitat i sensibilitat, autoritzant una excepció que permeti al jugador competir en la categoria que millor s'ajusta a les seves capacitats físiques, sempre preservant el seu benestar i la seva integració dins del futbol formatiu".
Els signants d'aquesta petició són clubs bàsicament de l'àrea metropolitana de Barcelona, però també tretze de les nostres comarques. Del Bages hi ha el CE Manresa, el Joanenc, el Gimnàstic i la Balconada. De l'Anoia, el Piera, el Masquefa, el Capellades i l'Òdena. Per part del Baix Nord, el Martorell, l'Esparreguera, l'Olesa i el Sant Esteve Sesrovires i del Berguedà, el Gironella.
Demanant un canvi
Tot i la negativa federativa, Busquets explica a Regió7 que "seguirem amb les mobilitzacions quan comenci la pretemporada. Sobre el fet que la normativa només es pot canviar amb una assemblea, a nosaltres ens varien regles de format de competició sobre descensos i ascensos cada any el març o l'abril i no passa res. En aquest cas demanem una excepció per les condicions del Luca".
Així, tot i la resposta, considera que "amb l'alineació del Luca només hi podria haver el problema de si un equip impugna un partit i, pel que hem estat veient, creiem que això no passarà". El nen podria ser inscrit com a sub-12 i jugar en la categoria inferior perquè ni l'àrbitre del partit no li ho impediria abans de jugar, sempre que tingués la fitxa en regla, ni la federació podria entrar a invalidar el partit d'ofici. Només hi hauria problemes si qui impugnés el partit fos un conjunt del mateix grup on quedi inscrit el Castellnou, un fet que, tractant-se de Tercera Divisió, l'última categoria, el director esportiu del Montcada veu "poc probable".
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