Bàsquet/Lliga Endesa
El Kids&Us Manresa anuncia el fitxatge del pivot Nick Ongenda, amb passaport sud-africà
El jugador, nascut als Estats Units, fa 2,11 metres d'alçada i té tres anys d'experiència a Europa, els dos últims a Israel, i firma per una temporada
El Kids&Us Manresa ha anunciat aquest dilluns a la tarda el fitxatge del pivot estatunidenc Nick Ongenda, que al setembre farà 26 anys, fa 2,11 metres d'alçada i té passaport sud-africà. Aquest detall provoca que no ocupi plaça d'extracomunitari, pel tractat del Cotonou. Firma per una temporada.
Ongenda és el primer cinc que fitxa el club aquest estiu. Fins ara, només hi havia Pierre Oriola a la plantilla i, en el joc interior, també Eric Vila com a quatre. Ongenda, que també té nacionalitat canadenca, és considerat un pivot de gran envergadura, bon salt i un bon desplaçament de peus, la qual cosa li permet abastar molt territori. Hauria d'ajudar a resoldre el problema amb el rebot de l'equip de la passada temporada.
Quant a experiència a Europa, hi ha actuat tres anys, amb una participació a la FIBA Europe Cup. Va debutar a l'Amil Wloclawek polonès i els dos darrers cursos ha actuat en equips de segona fila israelians, l'Elitzur Netanya i el Hapoel Haemek. En aquest, ha fet mitjanes de 9 punts, 6,2 rebots i 14 de valoració.
Aquesta és la sisena contractació del Kids&Us aquesta pretemporada, després de les del base Beaufort, l'escorta Kolenda, els ales Agbo i Tamba i el mencionat Eric Vila.
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