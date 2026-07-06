Ciclisme
Pogacar remata al Capcir la seva primera victòria al Tour de França i s'enfunda el mallot groc
L'eslovè s'imposa en els darrers metres de l'etapa als Angles, la tercera i última a Catalunya, amb menys espectadors en els darrers quilòmetres per l'incendi al Rosselló
El nou líder i Vingegaard empata a temps, però el corredor de l'UAE és primer per posicions en les primeres etapes
Tadej Pogacar (UAE) marxa de Catalunya enfundat amb el mallot groc d'un Tour que vol que sigui el cinquè en el seu palmarès. L'eslovè ha guanyat la tercera etapa, entre Granollers i Els Angles, al Capcir, gràcies a la tibada que ha fet en els 800 metres finals d'una pujada de tercera categoria que tenia un quilòmetre i mig.
El màxim favorit per guanyar la prova ha controlat tots els seus rivals i ha deixat anar un atac final que li ha permès posar dos segons de diferència respecte del fins aquest dilluns líder, el danès Jonas Vingegaard (Visma). Ja que el guanyador de l'etapa té deu segons de bonificació i el segon, sis, els el nòrdic en tenia sis de renda després de les dues primeres etapes, l'empat a temps l'ha resolt l'ordre de posicions en els tres dies. Pogacar, amb el segon lloc de diumenge i el primer de l'endemà ho tenia fet.
Tot, en una jornada calorosa marcada per les restriccions dels darrers quilòmetres. A partir de la sortida de l'Estat espanyol, la Prefectura dels Pirineus Orientals havia demanat que no hi hagués públic a les carreteres per concentrar recursos a 60 quilòmetres dels Angles, en l'incendi que s'hi va declarar, una ordre que ha tingut un èxit relatiu.
Els protagonistes han estat un grup d'escapats entre els quals el francès Alex Baudin (Education First), que era líder virtual, que ha coronat primer la collada de Tosses i que ha aguantat al capdavant fins als darrers quilòmetres. Finalment, Pogacar s'ha imposat, ja porta el mallot groc abans de l'etapa de dimarts, entre Carcassona i Foix, de 181,9 quilòmetres.
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