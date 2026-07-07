GRAVITEO, una experiència que es viu des de dins: així són les proves que converteixen el públic en protagonista
Hi ha festivals que s'observen. I n'hi ha que es viuen. El GRAVITEO Urban Sports Festival pertany a aquesta segona categoria. Del 17 al 19 de juliol, el Circuit de Barcelona-Catalunya deixarà de ser únicament l'escenari de grans competicions per convertir-se en un immens parc dels esports urbans, on conviuran alguns dels millors especialistes del continent amb centenars d'aficionats disposats a posar-se un dorsal, calçar-se els patins o agafar la pilota per formar part de l'acció.
Perquè, més enllà de l'espectacular programa de competicions oficials, GRAVITEO ha volgut obrir les portes a totes aquelles persones que sempre han volgut provar, competir o simplement gaudir d'una experiència diferent. No cal ser un professional. N'hi ha prou amb tenir-ne ganes.
Un festival on competir al costat de l'elit
El cartell esportiu impressiona per si sol. Durant tres dies se celebraran vuit competicions oficials d'àmbit estatal i internacional, amb el Campionat d'Europa de Búlder i una prova de la World Climbing Europe Series d'escalada de velocitat com a grans referències. Al seu costat tindran lloc els Campionats d'Espanya de Skateboarding (Street i Vert), els Campionats d'Espanya de Roller Freestyle (Street i Vert), el Campionat d'Espanya d'Scooter Street i una prova de la Copa d'Espanya de Marxa Nòrdica.
Però, mentre els millors esportistes lluiten pels títols, la resta del Circuit també estarà plena d'activitat per a totes aquelles persones que vulguin viure l'esport des de dins.
Graviteo Skate Race: l'asfalt també és per a tu
Una de les cites més atractives del programa popular serà la Graviteo Skate Race, una prova de patinatge de velocitat oberta a tots els participants que vulguin gaudir d'un recorregut únic pel Circuit de Barcelona-Catalunya. No cada dia es té l'oportunitat de patinar sobre un traçat mundialment conegut per l'automobilisme. Aquí, el protagonista serà el patinatge, en un ambient festiu on l'experiència té tant de pes com el cronòmetre.
A més, la inscripció inclou una samarreta oficial de l'esdeveniment i hi haurà premis per als millors classificats, un incentiu més per a aquells que vulguin posar-se a prova sobre rodes. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web oficial de GRAVITEO.
Un duatló diferent
Una altra de les grans propostes obertes al públic serà el duatló popular, pensat per a totes aquelles persones que gaudeixen combinant esforç, diversió i esport a l'aire lliure.
Compartir el mateix escenari que les competicions internacionals converteix l'experiència en una cosa molt diferent d'una prova convencional. Aquí no només es participa en una cursa: es passa a formar part d'un dels festivals d'esport urbà més importants que se celebren a Espanya.
El 3x3 també busca les futures estrelles
El bàsquet també tindrà un paper protagonista. El 18 de juliol se celebrarà un torneig 3x3 U14, adreçat a les categories infantil masculina i infantil femenina, que seguirà íntegrament la normativa oficial de la FIBA 3x3. Una oportunitat perquè els joves jugadors visquin l'ambient d'una competició oficial dins d'un gran festival esportiu i descobreixin de primera mà una modalitat que no para de créixer a escala internacional.
Però l'experiència anirà molt més enllà dels partits. Durant tota la jornada, l'espai dedicat al 3x3 oferirà activitats obertes tant als participants com als visitants, que podran conèixer millor aquest format, practicar-lo i gaudir de l'ambient que envolta un dels esports urbans amb més projecció. Les inscripcions per al torneig continuen obertes a través de la plataforma oficial de la FIBA 3x3.
Molt més que competir
GRAVITEO aprofitarà cada racó del Circuit de Barcelona-Catalunya per oferir una experiència completa. El paddock concentrarà bona part de les competicions oficials, mentre que la pista es transformarà per acollir les proves populars. Les zones d'escalada i d'Skate disposaran d'espais propis, convertits en autèntics punts neuràlgics d'activitat durant tot el cap de setmana.
Els més petits també tindran el seu propi espai per gaudir del festival, amb una programació d'activitats inspirades en la cultura urbana i l'univers de l'skate. Podran participar en la creació d'un mural col·lectiu de grafit, iniciar-se en l'skate, descobrir com es fabrica artesanalment una taula de fusta, assistir a tallers de grafit i de maquillatge facial, fer-se tatuatges temporals Skate Series o donar ales a la seva creativitat decorant finger skates, construint i personalitzant skates de cartró o creant divertits marcs de fotos.
A tot això s'hi afegiran food trucks, espais de restauració, zones de descans, experiències de marca, música en directe, activitats infantils i moltes altres propostes pensades perquè qualsevol visitant —participi o no en alguna competició— trobi motius per quedar-se al festival durant tota la jornada.
Com participar
Inscriure's a qualsevol de les proves populars és molt senzill i es pot fer a través del web oficial de GRAVITEO, on també es pot consultar tota la informació sobre els horaris, els requisits i el funcionament de cada competició. Això sí, hi ha un pas imprescindible: a més de formalitzar la inscripció a la prova escollida, tots els participants hauran de sol·licitar també l'entrada gratuïta al festival mitjançant el tiquet d'accés general, necessari per accedir al recinte i gaudir de l'esdeveniment.
Perquè a GRAVITEO no hi ha espectadors de primera ni de segona. Aquí qualsevol pot passar de mirar... a formar part de l'espectacle.
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