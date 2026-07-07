Hoquei patins
L'Igualada Rigat anuncia el fitxatge d'Iñaki Cabezas
El jugador de 22 anys arriba procedent de l'HC Sant Just, equip en què ha jugat les últimes tres temporades
Es tracta de la primera incorporació de l'estiu
Regió7
L'Igualada Rigat ha anunciat el primer fitxatge per a la temporada que ve. Es tracta d'Iñaki Cabezas, un jugador de 22 anys que arriba procedent de l'HC Sant Just, equip en què ha jugat les darreres tres temporades.
Cabezas va iniciar la seva trajectòria esportiva amb només tres anys, al pati del Col·legi Claret de Barcelona, club en què va jugar fins als dotze anys, quan va fer el salt al CP Congrés. Allà, va jugar durant set temporades, les quatre últimes amb el primer equip. Entre les fites més destacades d'aquest segon contacte amb l'hoquei patins, hi destaca un ascens a l'OK Plata.
Les últimes tres temporades les ha jugat a l'HC Sant Just. Aquest any ha signat el seu millor registre golejador amb tretze dianes en trenta-dos partits entre totes les competicions oficials. Onze van ser a l'OK Lliga, una a la WSE Trophy i una altra a la Lliga Catalana. El curs anterior, va marcar onze gols en trenta-un partits.
Segons un comunicat del club arlequinat, Cabezas és un "jugador polivalent, hàbil, vertical i amb gran potència i precisió de xut". A més, assegura que arriba a Les Comes per aportar "qualitat, visió de joc i desequilibri".
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