Hoquei patins
L'Igualada Rigat tindrà representació al Mundial d'Hoquei Patins
Els arlequinats Marc Carol i Biel Llanes estaran presents a la preselecció del combinat espanyol, mentre que Matías Pascual està convocat amb la selecció argentina
Els igualadins Eloi Cervera i Guillem Torrents també formaran part de la concentració d'Espanya
Regió7
L'Igualada Rigat HC tindrà presència als World Skate Games 2026, el Mundial d'Hoquei Patins, que es disputarà el mes d'octubre a Asunción, el Paraguai. Els jugadors arlequinats Marc Carol i Biel Llanes han estat inclosos en la preselecció del combinat espanyol, mentre que Matías Pascual ha estat convocat amb l'Argentina. També seran presents a la concentració espanyola els igualadins Eloi Cervera (Barça) i Guillem Torrents (OC Barcelos), dos jugadors formats a la base del club anoienc.
Feia onze anys que l'Igualada Rigat no aportava cap jugador a un Mundial. L'últim a aconseguir-ho va ser Ton Baliu l'any 2015. Malgrat que no és segur que els jugadors del club anoienc acabin formant part de la convocatòria final d'Espanya, el seleccionador Pere Varias ha citat Marc Carol i Biel Llanes per a la preselecció, que estarà formada per quinze jugadors. Els dos jugadors van ser peces claus en la rotació de Marc Muntané, que es va proclamar campiona de l'OK Lliga. Per altra banda, l'argentí Matías Pascual sí que ha estat convocat per anar als World Skate Games.
També formaran part de la primera concentració espanyola els igualadins Eloi Cervera, del Barça i Guillem Torrents, OC Barcelos. Els dos jugadors van ser formats a les categories inferiors de l'Igualada, i Guillem Torrents va ser protagonista en les consecucions de les dues Copes d'Europa recents. El mateix Torrents ja va ser convocat en l'Europeu de l'any passat. L'altre dels germans Cervera, Nil, que va formar part de l'equip espanyol que va disputar la Copa de Les Nacions l'any 2024, ha quedat fora de la preselecció.
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