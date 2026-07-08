Gimnàstica Artística
El Club Egiba es penja sis medalles al Campionat Nacional de Base
Clàudia Carretero suma un metall de cada i és la gimnasta més premiada de l'entitat manresana
Regió7
El Club Egiba Manresa es va penjar sis medalles al Campionat Nacional de Base de Gimnàstica Artística. Clàudia Carretero va sumar un metall de cada i va ser la gimnasta més premiada de l'entitat manresana.
La jornada va començar de la millor manera per les categories Base 8 i Base 6 del club bagenc. En el primer torn, l'equip format per Clàudia Carretero, Arlet Nevado, Laia Sánchez, Júlia Sánchez i Martina Carmona es va proclamar subcampió d'Espanya. A més, en aquesta categoria, Carretero va emportar-se el títol individual i la medalla de bronze en l'aparell de barra. En el torn de tarda, les gimnastes de Base 6 van completar una participació sense errors i van obtenir la medalla d'or per equips. L'equip el van formar Martina Muñoz, Irene Peña, Ada Garcia, Lila Cols, Emma Molina i Nadia Sánchez. En l'apartat individual, Peña va quedar-se a només un punt de pujar al podi.
En la categoria de Base 4, Joan Terencia va quedar campió d'Espanya després de signar una gran competició en què es va imposar en cavall d'arcs, anelles, paral·leles i va quedar tercer en salt i terra. A més, en la competició per equips, els gimnastes Alan Navarro, Cesc Capdevila, Lucca Ribo i Martí Santasusana van penjar-se la medalla de plata. A més, Santasusana, que va ser setè en la classificació general, es va imposar en la prova de les anelles.
Finalment, l'Egiba també va competir en Base 2, en què Rai Maccio va quedar sisè de la general i va obtenir una meritòria segona posició en cavall d'arcs. Jaume Cussà va ser segon en terra.
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