Natació Artística
El CN Manresa es proclama campió d'Espanya en la modalitat del lliure aleví
En categoria infantil, Farners Espinalt i Lucia Peralta es van penjar una medalla de bronze cadascuna
Regió7
El CN Manresa va signar una participació espectacular en el Campionat d'Espanya de natació artística en categories d'Aleví fins a Júnior que es va disputar a les piscines del CN Sabadell. El club manresà es va penjar el títol en la prova del lliure aleví i, en categoria infantil, Farners Espinalt i Lucia Peralta es van penjar una medalla de bronze cadascuna.
En categoria aleví, en l'especialitat de figures, l'actuació més destacada va ser d'Uzuri Sánchez, que va quedar cinquena d'entre un total de 268 participants. En el duet lliure, l'equip manresà format per Gina Jara i la mateixa Uzuri Sánchez va quedar novè. El millor resultat va arribar en el lliure, en què el conjunt bagenc va guanyar l'or. Van aconseguir la medalla Ona Caballero, Gina Jara, Elia López, Carla Moriana, Ingrid Novelles, Arilla Queralt, Gabriel Uzuri, Ona Torres, Ingrid Elena i Aina Ubach. El CN Manresa va estar a punt de repetir podi en rutines lliures combinades, prova en què va ser quart. En la classificació per equips, el club bagenc es va penjar la medalla de bronze.
Pel que fa a la categoria infantil, les actuacions més destacades van arribar en les proves individuals. Farners Espinalt i Lucia Peralta es van penjar la medalla de bronze en figures. En duets, l'equip format per Peralta, Iraitz Sánchez i Laia Martí va quedar sisè. Tot plegat va portar el CN Manresa a quedar en setena posició d'entre vint-i-sis equips.
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