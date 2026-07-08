Hoquei patins
L'Igualada Rigat fa oficial el fitxatge de Gerard Oviedo
Es tracta de la segona incorporació del conjunt arlequinat
El jugador, de 22 anys, arriba procedent del SHUM Maçanet, equip en què ha jugat les dues últimes temporades
Regió7
L'Igualada Rigat ha fet oficial fitxatge de Gerard Oviedo, jugador de 23 anys que arriba procedent del SHUM Maçanet, equip en què ha jugat les dues últimes temporades i ha aconseguit ascendir a l'OK Lliga.
El conjunt arlequinat continua amb la planificació de la plantilla de cara la pròxima temporada. Les baixes d'Arnau Martínez —avui s'ha fet oficial que torna al Barça—, Marc González, Miguel Cañadillas, Guillem Llorens, Joel Roma i la lesió de llarga durada del capità Roger Bars han obligat l'Igualada a afrontar un nou estiu de reconstrucció massiva. Després de l'anunci del fitxatge d'Iñaki Cabezas, jugador de 22 anys que arriba procedent de l'HC Sant Just, aquesta tarda ha estat el torn de Gerard Oviedo, del SHUM Maçanet.
Oviedo té una llarga vinculació amb l'hoquei patins. El seu pare i el seu tiet, Mauricio i Juan Oviedo, van ser campions del món amb l'Argentina al Mundial de Reus de 1999. Seguint la tradició familiar, Gerard va començar a jugar-hi amb només tres anys al Blanes i posteriorment va passar pel Tordera i l'Arenys de Munt. En l'últim va completar bona part de la seva etapa formativa i va arribar a debutar amb el primer equip. De fet, amb el club maresmenc va aconseguir l'ascens a l'OK Lliga la temporada 2021/22, abans de vestir la samarreta de l'Alcobendas. En paral·lel, va ser convocat amb les seleccions gironina, catalana i espanyola sub-19.
Oviedo va arribar fa dues temporades al SHUM Maçanet i va aconseguir el seu segon ascens a la màxima categoria estatal. El curs passat va disputar 28 partits a l'OK Lliga i va marcar cinc gols. Segons va explicar l'entrenador arlequinat Marc Muntané a Regió7, queda per fer l'anunci de dos jugadors. Un d'ells, ja estaria tancat, mentre que l'altre seria el del porter titular.
- Lucía, 27 anys, vivint en una vila gallega de 9 habitants: 'Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Quan algú et digui 'apaga l'aire condicionat, que consumeix moltíssim', recorda que...
- Sis persones ateses en un incendi en un càmping de Berga
- La Federació rebutja la petició de 165 clubs perquè el petit Luca, amb una mutació genètica, pugui jugar amb nens més petits
- Els Andic ja han pagat a l'Agència Tributària de Catalunya els impostos corresponents a l'herència del fundador de Mango
- Onze setmanes sense classes, calor extrema i pantalles: «L’oci dels nens a l’estiu és cada vegada més tòxic»
- Diferències entre deshidratació, esgotament i cop de calor: així pots identificar-los
- La veïna de Navarcles, Mònica Castro, rep el tercer trasplantament de ronyó després de quasi dos anys d'espera