Bàsquet | Lliga Femenina 2
El Manresa CBF gira els ulls cap al País Valèncià i Andalusia en el seu nou grup a Lliga Femenina 2
Les magenta s'estalviaran els tres deplaçaments a Galícia, els dos a Astúries i el de Lleó de l'any passat a canvi del Xerez i l'Alacant com els més llunyans cap al sud
Canvi d'aires uns quants dels rivals del Manresa CBF en el seu segon any a la Lliga Femenina 2. El conjunt que ara dirigirà Adrià Martínez s'estalviarà els tres viatges a Galícia, els dos a Astúries i el de Lleó de la temporada passada a canvi d'un de llunyà a Jerez de la Frontera i dos al País Valencià en aquesta. Continuen al seu grup, el B, els bascos, l'aragonès i fins a sis adversaris catalans dels setze que formen el grup.
Així, les novetats en el grup del Manresa CBF són el Xerez Club Deportivo i dos valencians, el Benimaclet, al costat de València, i el Lucentum Alacant. Les manresanes també eviten els tres conjunts canaris, entre ells l'Isla Bonita del seu exentrenador, Marc Rovirosa, que cauen al grup A.
A part d'aquests adversaris, continuaran al grup del Manresa els bascos, o sigui el Barakaldo, l'Ibaizabal i l'Ointxe. S'hi afegeix l'Stadium Casablanca de Saragossa i la resta la formen sis competidors catalans: l'Almeda, el Viladecans, el GEiEG, el Romakuruma UE Mataró, el Segle XXI i el TGN Bàsquet. En resum, menys quilòmetres a fer, la qual cosa serà agraïda per les finances del club. La reducció de conjunts gallecs i asturians ha provocat que, per a la propera temporada, en lloc de fer una divisió nord-sud, la federació hagi apostat per un tall entre el nord-est i el sud-oest de la península.
Renovació profunda
Paral·lelament, el Manresa CBF està anunciant durant aquests dies els canvis que hi haurà a la plantilla per a la temporada que ve. Entre les moltes baixes, hi ha qui ha estat la jugadora de referència de l'equip els darrers anys, Mariona Teixidó. Tampoc no seguiran Carla Ortas, Maria Sall, Iona Garcia, Èlia Páez, Laura Segués, Clàudia Gener i Desirée Zafra.
En canvi, el club ha anunciat dues renovacions, la de Mar Martí i aquest dimecres, la de la solsonina Queralt Ribera. A més, també dos fitxatges. Una és la base Sira Gaspà, procedent del Femení del Sant Adrià i també arriba la pivot Emma Pey, de l'UE Mataró. En els propers dies, el club espera anar informant de les noves arribades.
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