Bàsquet
Toni Naspler, de Manresa, també fitxa pel Palència i jugarà al costat de Dani Pérez
El jugador bagenc ja va coincidir al primer equip al Nou Congost amb el base de l'Hospitalet abans de sortir al Zamora
El Super Agropal Palència ha informat aquest dimecres de la contractació del base manresà Toni Naspler, que tornarà a coincidir a la ciutat castellana amb Dani Pérez, al costat del qual ja va jugar a la primera plantilla del Bàsquet Manresa la temporada 2021-22. Naspler es va desvincular la temporada passada del club de la seva ciutat i ha actuat els quatre últims anys al Zamora, dos a la LEB Plata o Segona FEB i els dos últims a Primera FEB, on continuarà jugant.
Naspler, que quan va debutar a l'aleshores Baxi Manresa havia estat cedit al Zentro Madrid, va tenir una bona entrada al club del Nou Congost al final de la temporada 2021-22, en què l'equip tenia baixes de bases com Dani García i tocats els altres dos, Dani Pérez i Francisco.
Va jugar cinc partits de lliga, amb una màxima anotació de set punts contra el Betis, i també el recordat primer partit del play-off de quarts de final de la BCL davant de l'Unicaja. També va anar convocat a la final four de Bilbao, tot i que no va tenir minuts.
Després, va sortir cedit al Zamora, de LEB Plata, amb el qual va aconseguir l'ascens el segon any. Una greu lesió el va fer estar mesos parat, però l'any passat va poder jugar 31 partits de lliga regular, amb 4 punts i 3,6 rebots de mitjana.
Als seus 23 anys, continua lluitant per consolidar-se a la categoria després d'haver estat internacional en la majoria de formacions de base espanyoles. La seva alçada, 1,97 metres, l'han convertit sempre en un base a tenir molt en compte i amb virtuts que apuntaven alt. Al costat de Dani Pérez, les pot potenciar a Palència.
Els castellans, que enguany van jugar la final four per pujar a l'ACB, s'estan reforçant per aconseguir l'objectiu l'any vinent, amb jugadors d'experiència a la màxima categoria com Tobias Borg, Ingus Jakovics, Álvaro Muñoz o el tècnic Natxo Lezkano.
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