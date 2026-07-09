El Barça negocia el fitxatge d’Adeyemi, davanter del Dortmund
L’entitat blaugrana mira de tancar l’operació amb el club alemany, que no ha aconseguit renovar el jugador de 24 anys, la voluntat del quals é posar-se a les ordres de Flick
Regió7
El FC Barcelona s’ha llançat contra el fitxatge de Karim Adeyemi, davanter de 24 anys del Borussia Dortmund. La negociació, avançada per Jijantes, es trobaria en una fase molt avançada. El guru dels fitxatges, Fabrizio Romano, assegura que l’acord entre el club blaugrana i el futbolista estarien ja tancades, facilitades pel fet que el seu representant és Jorge Mendes, que manté una relació de proximitat amb Joan Laporta i Deco. És el mateix agent de jugadors de la casa com Lamine Yamal, Alejandro Balde, Marc Casadó i el pretès Joao Cancelo.
Les informacions apunten que Adeyemi vol jugar a les ordres de Hansi Flick i per això no ha firmat la renovació amb el Dortmund. El seu contracte acaba a l’estiu del 2027 i l’entitat alemanya es veu cada vegada més en la necessitat d’apostar per la venda per treure rendiment econòmic al punta alemany. La intenció de l’extrem és sortir i fitxar pel Barça, en particular ara que aquest hauria mostrat interès a fitxar-lo.
Adeyemi no ha comptat amb gaire protagonisme últimament al Borussia Dortmund en vista de la seva actitud de no voler renovar. Una situació anòmala, ja que és un davanter amb projecció i que fa uns quants anys se’n parlava com una de les joies del panorama europeu.
El jugador alemany és esquerrà, destacat per la seva velocitat i sol actuar en els extrems, sobretot a la dreta, a cama canviada. En aquest sentit, vindria a ocupar la plaça de Roony Bardghji, si és que acaba sortint a la recerca de minuts, tapat per Lamine Yamal. En ocasions també se’n surt bé pel centre.
La seva incorporació no vindria a reemplaçar la idea de fitxar Julián Álvarez, que continua sent l’objectiu número u després de la sortida de Robert Lewandowski. S’ha de tenir en compte també que Ferran Torres conclou contracte l’estiu del 2027 i encara no s’ha abordat la seva renovació. Adeyemi, en qualsevol cas, permetria negociar per l’encara jugador de l’Atlètic de Madrid amb més calma.
En les últimes quatre temporades, Adeyemi ha jugat 146 partits amb el Borussia Dortmund en els quals ha marcat 36 gols i ha repartit 25 assistències. Ha sigut internacional 11 vegades. Abans de recalar a Dortmund va jugar al Red Bull Salzburg austríac, on va disputar 94 partits en els quals va firmar 33 dianes i 24 passades de gol.
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