Futbol
El CE Manresa reforça la davantera amb el fitxatge d'Óscar Gómez
De 25 anys, arriba procedent del CF Badalona, equip amb qui ha disputat 35 partits i ha marcat nou gols
El CE Manresa ha reforçat la punta d'atac amb el fitxatge d'Óscar Gómez, un davanter de 25 anys que arriba procedent del CF Badalona, rival del conjunt blanc-i-vermell al grup cinquè de Tercera Federació la temporada passada, equip amb què ha disputat 35 partits i ha marcat nou gols.
La baixa d'Ayoub, el màxim golejador de la temporada passada amb deu gols, obligava a incorporar un acompanyant per David Momoh a la punta d'atac en el retorn del CE Manresa a la Segona Federació. Serà Óscar Gómez, de 25 anys, que el curs anterior va vestir la samarreta del CF Badalona i va arribar a disputar les eliminatòries de promoció d'ascens de categoria.
Gómez va acabar l'etapa formativa al RCD Espanyol de Divisió d'Honor juvenil. Va arribar-hi després de marcar catorze gols amb el Gimnàstic de Tarragona B de Lliga Nacional i cridar l'atenció de la base blanc-i-blava. En la seva primera etapa de sènior, va vestir dues temporades la samarreta de la Pobla de Mafumet de Tercera Divisió. Posteriorment, va fitxar pel CE l'Hospitalet. Després d'un primer any discret, en què només va jugar 15 partits, en el següent en va disputar 43, 33 d'ells com a titular, i va ampliar les seves xifres golejadores fins als setze gols.
Fa dues temporades va decidir anar-se'n al Toledo, equip del grup divuitè de Tercera RFEF, però l'any següent va tornar a Catalunya de la mà del CF Badalona, equip amb qui ha disputat 35 partits, 26 d'ells d'inici, i ha marcat nou gols.
El davanter s'afegeix als fitxatges ja anunciats del mitjapunta Santi Guzmán i els laterals esquerrans Ivan Tébar i Oussama Boukir.
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