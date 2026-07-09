Hoquei patins
Gerard Riba torna a l'Igualada Rigat dues temporades després
El golejador va ser una de les peces claus en la consecució de la Copa d'Europa del curs 2023/24
Arriba procedent del Bassano italià, l'actual subcampió de la Serie A1
L'Igualada Rigat ha anunciat el fitxatge de Gerard Riba, jugador format a la base arlequinada, que va ser una de les peces clau en la consecució de la Copa d'Europa del curs 2023/24 i que va deixar el club ara fa dues temporades per provar sort al Bassano italià, l'actual subcampió de la Serie A1.
Riba va començar la seva trajectòria a l'hoquei patins a l'escoleta de l'Igualada Rigat i va passar per totes les categories inferiors abans de debutar amb el primer equip quan només tenia 16 anys. El seus primers minuts van ser al Palau Blaugrana. Durant la seva primera etapa amb el club anoienc, es va proclamar campió d'Europa U17 i U23 amb la selecció espanyola, va ser escollit jugador revelació de l'OK Lliga 2022/23 i va ser una de les peces clau en la consecució de la primera de les dues Copes d'Europa (l'antiga CERS) que ha guanyat l'equip dirigit per Marc Muntané. Es tracta d'un jugador que destaca per la seva qualitat i capacitat golejadora.
Les dues darreres temporades s'ha consolidat com un dels grans jugadors de la lliga italiana. En el primer any, va marcar 46 gols en totes les competicions, mentre que el curs passat en va fer 44. Amb el Bassano, ha quedat dues vegades subcampió de la Coppa d'Itàlia i subcampió de la Serie A1.
Riba s'afegeix als fitxatges ja anunciats d'Iñaki Cabezas i Gerard Oviedo en la forçada reconstrucció del vigent campió de l'OK Lliga abans d'afrontar la nova temporada.
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