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Natació

Montserrat Gomariz, del CN Manresa, es penja tres medalles d'or i una de plata al Campionat d'Espanya màster

La nedadora del club bagenc no deixa de fer créixer el seu palmarès individual i puja quatre vegades més al podi

Montserrat Gomariz es va penjar quatre medalles a Logronyo

Montserrat Gomariz es va penjar quatre medalles a Logronyo / CN Manresa

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Regió7

Manresa

La nedadora del CN Manresa Montse Gomariz no deixa de fer créixer el seu ampli palmarès individual i s'ha penjat quatre medalles més, tres d'or i una de plata, al Campionat d'Espanya en categoria màster que s'ha disputat a Logronyo, la Rioja. 

Gomariz va dominar les dues distàncies de la modalitat de papallona. Els 50m i els 100m, amb uns temps de 33''31 i 1'15''46, respectivament. També es va imposar en la prova llarga dels estils, els 400m, amb un registre de 6'22''39. Finalment, va provar sort en una especialitat que no li és habitual, els 50m braça, i va pujar al segon esglaó del podi amb 41''87. 

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