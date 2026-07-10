Futbol | Segona Federació
El CE Manresa, a deu dies de tornar a la feina
El conjunt blanc-i-vermell començarà les preparacions pel retorn a la Segona Federació el 20 de juliol al Congost. En un estiu força diferent als anteriors, la direcció esportiva bagenca ha anunciat la renovació de dotze futbolistes i ha fet oficials quatre fitxatges
Després d’uns mesos de vacances en què els jugadors del primer equip han pogut assaborir el títol de lliga i el corresponent ascens a Segona Federació, el CE Manresa ha iniciat el compte enrere abans de tornar a la feina. Quan ja només queden deu dies per l’inici de la pretemporada, el club ha anunciat les renovacions de dotze jugadors i ha fet oficials quatre fitxatges. Segons ha explicat el director esportiu del club bagenc, Sergi Benavides, a Regió7, s’espera tancar algun altre moviment abans del primer entrenament.
A diferència dels jugadors, la direcció esportiva del CE Manresa no ha deixat de treballar amb el clar objectiu de confeccionar una plantilla apte per mantenir la categoria. Però, l’estiu ha estat força diferent al no parar de canvis a què l’afició blanc-i-vermella ja començava a acostumar-se. En roda de premsa, el tàndem dels Sergis -el mencionat Benavides i Trullàs, l’entrenador-, ja van advertir que «volem que hi hagi un alt percentatge de renovacions» i que «no ens podem desviar del que ens ha portat fins aquí». En aquest sentit, a l’espera que es faci oficial la continuïtat del capità Òscar Pulido, que, segons ha pogut saber aquest mitjà, està molt avançada, el club ha confirmat les renovacions de dotze futbolistes.
Són els casos d’Àlex Iglesias, Aleix Díaz, Badr El Amerani, Nico Olmedo, Ángel Vera, Roger Munells, Carlos Portero, Matheus, David Momoh, Quim Borràs, Èric Montes i Moha Ezzarfani. De tots aquests, es pot dir que només Vera i el manresà Montes, que van arribar a l’hivern, i Borràs, el porter suplent, no figurarien en l’onze tipus de Trullàs. Si bé és cert que Momoh va ser majoritàriament suplent d’Ayoub -en part explicat per les lesions que va patir-, el rendiment que va demostrar i els punts que va donar en moments decisius -un doblet en cinc minuts en la remuntada per 2 a 3 a Vilassar i el 2 a 1 davant l’Escala, entre d’altres- podria ser motiu suficient per incloure’l.
L’estiu passat, el CE Manresa va fitxar quinze jugadors i va ampliar el registre amb tres incorporacions més al mercat d’hivern. Malgrat que encara queden gairebé dos mesos per endavant i el club treballa en més novetats, fins ara n’ha anunciat només quatre. L’últim, ahir a la tarda. Es tracta d’Óscar Gómez, un davanter centre de 25 anys que arriba procedent del CF Badalona, equip en què ha jugat la darrera temporada i ha marcat nou gols en trenta-cinc partits. Un d’ells el va fer davant de Pulido.
Els altres fitxatges són Santi Guzmán, un mitjapunta que arriba procedent de la UE Cornellà i que també va fer un gol al Manresa, i Ivan Tébar i Oussama Boukir, dos laterals esquerre. Boukir també podria actuar com a central, però, d’entrada, el club el valora enganxat a la banda. Amb aquests moviments, «la plantilla està tancada en un 70 o 80 per cent» va assegurar Benavides. Els últims esforços es centrarien en «reforçar els extrems i els centrals», va dir el director esportiu. A hores d’ara, només en té dos de cada: Matheus i Roger Munells a la defensa i Aleix Díaz i Moha Ezzarfani a les bandes. La resta de posicions, es donen per cobertes. Mantindrà els dos porters, té quatre laterals -dos per cada banda-, ha incorporat un segon davanter i ha renovat tots els migcampistes. A més, ha afegit Guzmán al centre del camp, un perfil diferent a la resta de la plantilla. Aquest fitxatge agrada especialment a Trullàs, que ja va demanar que se’l tingués en compte a inicis del curs passat.
El de Guzmán, és un moviment intel·ligent perquè reforça l’única posició en què, gairebé segur, el tècnic barceloní va trobar a faltar algun perfil. Tan és així que si bé Trullàs va apostar d’entrada per un doble pivot i un mitjapunta, va acabar la temporada amb un únic mig-centre, normalment ocupat per Àlex Iglesias, i Badr i Carlos Portero com a interiors a l’ús. Malgrat que va provar de mantenir un jugador entre línies -hi va situar Aleix Díaz, Badr, Carlos Portero, Moha Ezzarfani i Joel Montero-, cap d’ells s’hi va acabar de trobar còmode.
Per altra banda, la xifra de baixes tornarà a ser molt elevada. N’hi ha algunes de jugadors que van ser importants en l’ascens, com és el cas d’Ayoub, el davanter titular i màxim golejador de l’equip amb deu dianes, Matovu, el lateral esquerre habitual, i Bamta Bande, alternativa a l’extrem i un jugador amb moltes qualitats que no va tenir continuïtat per culpa de les lesions. També marxarà Toni Badia, que va començar bé però va desaparèixer de l’onze a mesura que va avançar la temporada, igual que David Batanero i Pau Guillén, que no van jugar per lesió, Joel Montero, que acaba la cessió, i Juan Barragan, que va tenir un paper gairebé testimonial. L’extrem del planter Buenavida sortirà cedit.
Segons Benavides, el CE Manresa no té cap pressa per afrontar els últims moviments perquè «volem estar segurs dels jugadors que fitxem».
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