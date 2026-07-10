Futbol | Segona Federació
El CE Manresa ja té definit el calendari de la pretemporada
La preparació pel retorn dels bagencs a la Segona Federació consistirà en nou partits contra rivals de "molt nivell", assegura l'entrenador Sergi Trullàs
El primer enfrontament es disputarà el 29 de juliol davant el CE Sabadell, equip de Segona Divisió i entrenat per Ferran Costa
El CE Manresa ha fet oficial el calendari que seguirà aquesta pretemporada per preparar-se pel retorn a la Segona Federació. Consistirà en nou partits, una xifra força elevada, davant de rivals "de molt nivell", tal com va avaluar-los l'entrenador blanc-i-vermell, Sergi Trullàs. "Hem dissenyat uns encreuaments exigents per arribar a la primera jornada de lliga contra l'Arnedo amb les millors condicions", va afegir el tècnic.
El CE Manresa arrencarà la pretemporada el 29 de juliol en una visita d'allò més exigent. S'enfrontarà al CE Sabadell, equip entrenat per Ferran Costa, en un partit que es disputarà al Complex de Sant Oleguer de la capital vallesana. El conjunt arlequinat, com que el Manresa, va aconseguir un preuat ascens la temporada passada. En el seu cas, a Segona Divisió. L'enfrontament arribarà tot just nou dies després de l'inici dels entrenaments de l'equip bagenc. L'actual entrenador dels vallesans va ser l'artífex de l'ascens dels bagencs a Segona Federació d'ara fa tres anys.
Dos dies més tard, el CE Manresa es tornarà a desplaçar per enfrontar-se al FC Reus Reddis, un vell conegut dels bagencs. Ja es van enfrontar al grup cinquè de Tercera Federació en l'any en què els reusencs van ascendir de categoria. El curs passat, van quedar quarts al grup 3 de Segona Federació.
El primer partit al Congost es disputarà el 5 d'agost davant un altre rival de Segona Federació. Es tracta del filial de l'Espanyol, desè la temporada passada.
Després d'uns primers tres enfrontaments contra rivals de molt nivell, el CE Manresa afrontarà dos partits contra equips de Tercera Federació. Seran la Fundació Grama (08/08) fora de casa i el CF Vilanova (12/08) al Congost.
No gaire més endavant, el 16 d'agost, els bagencs es tornaran a trobar amb un equip de categoria superior, el CE Europa, en el Trofeu Vila de Gràcia, per, tres dies després, visitar el seu màxim rival i també equip de Primera Federació, la UE Sant Andreu.
Finalment, el CE Manresa tancarà la pretemporada amb dos partits a casa. El primer es jugarà el 22 d'agost davant l'Atlètic Lleida, equip que ha descendit de Segona RFEF, i, el segon, el 29 del mateix mes en el partit de la Festa Major de la capital bagenca contra el CE l'Hospitalet.
"Crec que el millor entrenament són els partits. Allà veiem quins aspectes hem de millorar o potenciar", va afirmar Trullàs. "És un període en què et pots equivocar sense penalitzacions; pots provar coses diferents i veure quins jugadors es relacionen millor entre ells i en quines zones del camp", va afegir.
Per Trullàs, fer una bona pretemporada va més enllà dels resultats. "No es tracta de guanyar tots els partits, sinó de ser capaç de construir unes bases sòlides que et permetin ser estable durant la temporada", va explicar l'entrenador barceloní del CE Manresa.
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