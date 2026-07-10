Equipaments
Junts portarà al ple de dijous la recuperació del camp de futbol del Sant Pau
El grup municipal afirma que, amb aquesta decisió, vol "posar a prova el compromís real del PSC i de l'alcalde Aloy" amb el club del barri
Junts Manresa presentarà una moció al ple municipal de dijous que ve, el darrer del curs políti, en què vol iniciar una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que permeti recuperar el camp de futbol del barri de Sant Pau com a equipament esportiu. Amb aquesta decisió, vol "posar a prova el compromís real del PSC i de l'alcalde Aloy" amb el club del barri.
La iniciativa, segons Junts, planteja que el govern elabori, en un termini màxim de dos mesos, un informe tècnic i jurídic sobre la viabilitat de la modificació urbanística i que, si aquesta és favorable, iniciï immediatment tota la tramitació necessària per fer-la realitat. Recorden que el POUM aprovat el 2017 va requalificar els terrenys com a zona verda, però que una dècada després no s'hi ha executat cap actuació perquè ho sigui.
Aquesta iniciativa de Junts arriba després que la UE Sant Pau, el club de futbol del barri, es queixés novament, en una informació apareguda a aquest diari, que dels 9 milions d'euros del pla d'equipaments esportius de la Generalitat anunciat fa unes setmanes, res no anés destinat a recuperar l'equipament esportiu. L'Ajuntament, de part del regidor d'Esports, Anjo Valentí, va recordar que ara és una zona verda després d'un canvi del POUM, segons va explicar, iniciat en l'època de quan Ramon Bacardit, el cap de Junts, era regidor d'Urbanisme. Des d'aquest partit van respondre que el canvi es va fer amb Marc Aloy com a regidor.
Ara, Junts recorda que el Sant Pau s'ha refundat i que el seu camp de futbol és "no només una instal·lació esportiva, sinó un espai amb una profunda vinculació històrica, social i comunitària amb el barri, que durant dècades va ser un punt de trobada per a centenars de famílies i esportistes".
Explica que la candidatura d'Avancem Junts, amb Sergi Perramon i Ramon Bacardit, ha parlat amb veïns, famílies i responsables del club i que el debat del proper ple "servirà també per comprovar fins a quin punt el govern municipal està disposat a convertir les seves declaracions en fets". Fa al·lusió a les paraules del regidor Valentí, quan va dir que si es convertia en alcalde en les eleccions municipals de l'any vinent, impulsaria la recuperació del camp. Segons ells, "si el PSC defensa que aquest projecte és necessari, ara té una oportunitat immillorable per demostrar-ho votant a favor de la nostra moció. Si realment creuen en el projecte, no hi ha motius per esperar al 2027".
Junts també interpel·la Aloy afirmant que aquesta votació ha de servir per saber "si el govern municipal està disposat a assumir aquest compromís de manera col·lectiva o si, per contra, les declaracions efectuades fins ara responien únicament a una estratègia de debat polític i demagògia". També demana el suport dels altres grups.
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