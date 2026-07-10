Equipaments
L'Ajuntament de Manresa compta de tenir el nou pavelló al Congost per a la temporada 2030-31, com a molt d'hora
El consistori presenta la seva proposta de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística, que portarà al ple de dijous, per disposar de la parcel·la on anirà l'equipament
L'Ajuntament de Manresa compta de tenir el nou pavelló al Congost la temporada 2030-31, com a molt aviat, segons s'ha desprès de la roda de premsa que s'hi ha fet aquest divendres al matí. El motiu era presentar el projecte de modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per canviar un vial previst i habilitar com a zona esportiva la parcel·la de 13.000 metres quadrats on s'ha de construir el nou equipament, valorat en uns 30 milions d'euros i amb capacitat per entre 5.500 i 6.000 espectadors. Aquesta modificació ha de ser aprovada en el ple del proper dijous, dia 16.
Segons ha explicat l'alcalde de la ciutat, Marc Aloy, aquest és un primer pas que demostra "que seguim els passos" marcats en la compareixença del passat 20 de maig, al costat del conseller d'Esports, Berni Álvarez. Aquest juliol s'aprova la modificació per poder disposar del terreny i, a partir d'aquí, s'han de complir uns terminis. A la tardor s'haurà de licitar el projecte, durant el 2027 s'haurà de passar a la seva redacció, a principi del 2028 caldrà licitar l'obra i "a final d'aquest any estaríem en disposició d'iniciar les obres" del nou pavelló.
Preguntat sobre quant de temps compten que duraran, Aloy ha afirmat que "per a una obra de 30 milions d'euros, un mínim de vint mesos". Fent comptes, com a molt aviat a final de l'estiu del 2030 estarien llestes, amb la qual cosa es podria disposar de l'equipament a final d'aquest any o a principi del següent, per tant, durant la temporada 2030-31. Per a l'alcalde "estaria bé disposar-ne durant el centenari del club", que serà l'octubre 2031. Tot aquest horitzó, demanat per col·lectius com la Grada d'Animació fa pocs dies, provocaria que el Bàsquet Manresa encara hagi de jugar durant quatre temporades més al seu actual pavelló.
Aparcaments i vies
A part del pavelló, però, el projecte, que també ha estat presentat pels regidors d'Urbanisme i Esports, Carles Garcia Estany i Anjo Valentí, respectivament, conté l'adequació del carrer que passa pel costat del Vell Congost i de l'estadi d'atletisme i el que condueix a l'aparcament del pavelló vorejant el cementiri com a "entorn pacificat", és a dir, sense cotxes. Tothom qui accedeixi al Nou Congost i al nou pavelló ho haurà de fer per la nova Avinguda de l'Esport, encara en fase de construcció i depenent de les connexions de la llum perquè sigui habilitada, almenys fins a l'actual recinte. A la llarga, haurà de connectar amb la plaça del Mil·lenari, ja dins de l'entramat urbà de Manresa.
Al costat de l'Avinguda de l'Esport s'habilitaran fins a tres noves zones d'aparcament arbrades i un accés a l'actual aparcament. També s'hi podrà aparcar damunt de calçada.
Pel que fa al finançament, el regidor Valentí ha informat d'una reunió el dia anterior amb el regidor d'Hisenda, Pere Massegú, amb el secretari general d'Economia, Juli Fernández, i amb la consellera delegada de l'Institut Català de Finances, Vanessa Cervera, per explicar-los la situació i els terminis. Durant el primer trimestre del 2027 s'haurà de firmar l'acord a quatre parts, entre Ajuntament, Estat, Generalitat i Diputació de Barcelona per finançar el projecte. El regidor també ha explicat que es demanarà un préstec a l'Institut Català de Finances, però no n'ha determinat la quantitat fins que el projecte no estigui redactat.
Els compareixents també han explicat que caldrà parlar amb l'Esport Ciclista Manresà, que ara mateix utilitzava la parcel·la on anirà el nou pavelló, per buscar-ne una altra on desenvolupar les seves activitats.
(NOTÍCIA EN CONSTRUCCIÓ)
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