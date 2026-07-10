Obituari
Mor als 95 anys Josep Maria Cors, històric entrenador del CE Manresa
El tècnic va morir dijous i la cerimònia fúnebre tindrà lloc aquest dissabte, a les 10, a Crist Rei
Regió7
L'exentrenador durant cinc dècades d'equips del CE Manresa Josep Maria Cors Espasa va morir dijous als 95 anys, un fet que ha estat comentat i sentit pel club en xarxes socials. La cerimònia fúnebre tindrà lloc aquest dijous a l'església de Crist Rei de la capital del Bages. La vetlla haurà estat aquest divendres, des de les sis de la tarda, al tanatori Fontanova d'Altima.
Cors va rebre un homenatge fa tres anys i mig al museu de la història del CE Manresa que l'expresident Manel Sánchez té muntat a la Font dels Capellans. Les formacions juvenils dirigides per Cors es van proclamar campiones de Catalunya diverses vegades i van guanyar tres edicions consecutives del torneig Martínez de Laguardia, en el període comprès entre les temporades 1958-59 i 1960-61.
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