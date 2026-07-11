El Campus Rafa Martínez tanca el primer torn amb un nou rècord de participació amb 170 esportistes
La xifra consolida el campus com una de les activitats esportives de referència de l’estiu a la comarca del Bages
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Regió7
Manresa
El primer torn del 18è Campus Rafa Martínez es va celebrar del 28 de juny al 4 de juliol amb un total de 170 participants, una xifra que representa un nou rècord d’assistència històrica i consolida el campus com una de les activitats esportives de referència de l’estiu a la comarca del Bages. El campus també va assolir un rècord de participants interns, amb 75 nois i noies, procedents de diferents punts del territori, com Andorra, la Seu d’Urgell, Barcelona i altres poblacions, a més de comptar amb una gran resposta dels clubs de la comarca.
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