Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Nou CongostAtropellament a AviàEnquesta del CEOOnada de calorFestival Camins
instagramlinkedin

El Campus Rafa Martínez tanca el primer torn amb un nou rècord de participació amb 170 esportistes

La xifra consolida el campus com una de les activitats esportives de referència de l’estiu a la comarca del Bages

El Campus Rafa Martínez tanca el primer torn amb un nou rècord de participació amb 170 esportistes

El Campus Rafa Martínez tanca el primer torn amb un nou rècord de participació amb 170 esportistes / Bartés Visuals de Campdevànol

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Manresa

El primer torn del 18è Campus Rafa Martínez es va celebrar del 28 de juny al 4 de juliol amb un total de 170 participants, una xifra que representa un nou rècord d’assistència històrica i consolida el campus com una de les activitats esportives de referència de l’estiu a la comarca del Bages. El campus també va assolir un rècord de participants interns, amb 75 nois i noies, procedents de diferents punts del territori, com Andorra, la Seu d’Urgell, Barcelona i altres poblacions, a més de comptar amb una gran resposta dels clubs de la comarca.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents